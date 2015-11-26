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все новости группы
Rival Sons
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15 дек 2018
:
Новая песня RIVAL SONS
3 ноя 2018
:
Новая песня RIVAL SONS
14 сен 2018
:
Новое видео RIVAL SONS
28 фев 2018
:
RIVAL SONS на LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC
26 июл 2017
:
Трейлер к переизданию RIVAL SONS
19 дек 2016
:
RIVAL SONS выпустили концертный альбом
7 дек 2016
:
Акустика от RIVAL SONS
20 май 2016
:
Новая песня RIVAL SONS
16 май 2016
:
Фрагмент нового трека RIVAL SONS
9 май 2016
:
Фрагмент нового трека RIVAL SONS
23 апр 2016
:
Фрагмент нового трека RIVAL SONS
11 апр 2016
:
Фрагмент нового трека RIVAL SONS
12 мар 2016
:
Новая песня RIVAL SONS
4 мар 2016
:
Новый альбом RIVAL SONS выйдет в этом году
1 май 2015
:
Новое видео RIVAL SONS
2 дек 2014
:
Видео с выступления RIVAL SONS
10 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления RIVAL SONS
28 апр 2014
:
Новое видео RIVAL SONS
19 апр 2014
:
Новая песня RIVAL SONS
19 мар 2014
:
Детали нового альбома RIVAL SONS
15 мар 2014
:
RIVAL SONS нашли басиста
28 фев 2014
:
Участник "American Idol" исполнил песню RIVAL SONS
20 фев 2014
:
RIVAL SONS записывают новый материал
5 авг 2013
:
RIVAL SONS расстались с басистом
8 май 2013
:
Видео с выступления RIVAL SONS
28 апр 2013
:
Новое видео RIVAL SONS
11 мар 2013
:
RIVAL SONS в 'Jimmy Kimmel Live!'
15 фев 2013
:
RIVAL SONS побывали на радио
4 янв 2013
:
Новое видео RIVAL SONS
13 сен 2012
:
EPK от RIVAL SONS
6 сен 2012
:
Новое видео RIVAL SONS
7 июл 2012
:
Превью нового альбома RIVAL SONS
21 июн 2012
:
Трек-лист нового альбома RIVAL SONS
22 май 2012
:
RIVAL SONS завершили работу над альбомом
30 апр 2012
:
Новое видео RIVAL SONS
24 апр 2012
:
Новое видео RIVAL SONS
4 апр 2012
:
Шоу в Стокгольме от RIVAL SONS доступно для прослушивания
14 фев 2012
:
RIVAL SONS записывают новый альбом
сегодня
Новая песня
RIVAL SONS
"Feral Roots", новая песня группы RIVAL SONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Feral Roots", выход которого запланирован на 25 января на Low Country Sound/Atlantic:
01. Do Your Worst
02. Sugar On The Bone
03. Back In The Woods
04. Look Away
05. Feral Roots
06. Too Bad
07. Stood By Me
08. Imperial Joy
09. All Directions
10. End Of Forever
11. Shooting Stars
+2
-0
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).