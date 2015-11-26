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Rival Sons

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15 дек 2018 : 		 Новая песня RIVAL SONS

3 ноя 2018 : 		 Новая песня RIVAL SONS

14 сен 2018 : 		 Новое видео RIVAL SONS

28 фев 2018 : 		 RIVAL SONS на LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC

26 июл 2017 : 		 Трейлер к переизданию RIVAL SONS

19 дек 2016 : 		 RIVAL SONS выпустили концертный альбом

7 дек 2016 : 		 Акустика от RIVAL SONS

20 май 2016 : 		 Новая песня RIVAL SONS

16 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

9 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

23 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

11 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека RIVAL SONS

12 мар 2016 : 		 Новая песня RIVAL SONS

4 мар 2016 : 		 Новый альбом RIVAL SONS выйдет в этом году

1 май 2015 : 		 Новое видео RIVAL SONS

2 дек 2014 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления RIVAL SONS

28 апр 2014 : 		 Новое видео RIVAL SONS

19 апр 2014 : 		 Новая песня RIVAL SONS

19 мар 2014 : 		 Детали нового альбома RIVAL SONS

15 мар 2014 : 		 RIVAL SONS нашли басиста

28 фев 2014 : 		 Участник "American Idol" исполнил песню RIVAL SONS

20 фев 2014 : 		 RIVAL SONS записывают новый материал

5 авг 2013 : 		 RIVAL SONS расстались с басистом

8 май 2013 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

28 апр 2013 : 		 Новое видео RIVAL SONS
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Новая песня RIVAL SONS



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"Feral Roots", новая песня группы RIVAL SONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Feral Roots", выход которого запланирован на 25 января на Low Country Sound/Atlantic:

01. Do Your Worst

02. Sugar On The Bone

03. Back In The Woods

04. Look Away

05. Feral Roots

06. Too Bad

07. Stood By Me

08. Imperial Joy

09. All Directions

10. End Of Forever

11. Shooting Stars



RIVAL SONS: Official Visualizer For 'Feral Roots' Title Track






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