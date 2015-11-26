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Новая песня RIVAL SONS



"Feral Roots", новая песня группы RIVAL SONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Feral Roots", выход которого запланирован на 25 января на Low Country Sound/Atlantic:



01. Do Your Worst



02. Sugar On The Bone



03. Back In The Woods



04. Look Away



05. Feral Roots



06. Too Bad



07. Stood By Me



08. Imperial Joy



09. All Directions



10. End Of Forever



11. Shooting Stars



















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