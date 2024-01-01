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Rival Sons

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Гитарист RIVAL SONS: «В нашем деле стать алкоголиком проще простого»



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Scott Holiday в недавнем интервью поделился тем, какое влияние на его жизнь оказал алкоголь:

«У меня не было никаких моментов, связанных с падением на самое дно. Я знаю, что многие люди переживают такие моменты, и эти истории очень ценны, но я хотел бы рассказать вам другую историю, в которой не требуется достигать дна.

В нашей профессии и в этой работе очень легко стать алкоголиком — выпить перед шоу, пару рюмок после шоу, может быть, еще пару рюмок перед тем, как пойти спать, и так день за днем, и ты не чувствуешь, что напиваешься, но потом ты заканчиваешь тур, возвращаешься домой, начинаешь анализировать и подсчитывать, и такой: "Мне кажется, я пил каждый день. Я почти уверен, что это алкоголизм". А если добавить к этому немного наркотиков, то можно сказать: "Ну, это уже серьезный вред". И было много похмельных дней. В итоге я просто перестал чувствовать себя полноценным человеком, если честно. Мне казалось, что я не воспринимаю все те прекрасные места, которые вижу.

У меня дома есть семья. Я ощущал, что не могу быть наготове в любой момент, когда мне нужно быть в состоянии готовности. Например, если я нахожусь в Европе и одному из моих детей нужно поговорить со мной в обычное время, то для меня это 3:30 утра. Если я выпью семь рюмок, мне просто не хватит концентрации; и я не хочу предстать таким перед своими детьми; я хочу выглядеть в их глазах другим. И что еще важнее, просто ради самого себя. У меня есть прекрасная возможность играть музыку для людей, и не просто зажигать людей рок-н-роллом, но и видеть в этом нечто очень похожее на Параматму, если воспользоваться чем-то из индуистской культуры, согласно которой, когда мы вместе на сцене, и ты играешь музыку с людьми, происходит некий симбиоз со всеми. Теперь речь идет не о том, что все эти люди веселятся и хорошо проводят время, а об отдельных людях. Вы можете заметить, что люди очень связаны друг с другом, как души, очень похожи. Мы все делаем одно и то же в одно и то же время. И даже мы — мы способствуем этому; они способствуют этому. Здесь нет главного, хотя кажется, что это мы главные. Мы все собрались вместе, чтобы заниматься общим делом — петь вместе, чувствовать что-то вместе. И я вам скажу, что в трезвости почувствовать такое гораздо проще. И для меня это было очень важно!»




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