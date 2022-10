сегодня



Новое видео RIVAL SONS



"Nobody Wants To Die", новое видео группы RIVAL SONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Darkfighter", выходящего 10 марта.



Трек-лист:



01. Mirrors

02. Nobody Wants To Die

03. Bird In The Hand

04. Bright Light

05. Rapture

06. Guillotine

07. Horses Breath

08. Darkside







