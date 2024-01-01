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Новости
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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 55
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 44
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
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Gotthard

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29 ноя 2024 : 		 Новая песня GOTTHARD

8 окт 2024 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет весной

5 ноя 2022 : 		 Концерт памяти вокалиста GOTTHARD

16 авг 2020 : 		 GOTTHARD почтили память Стива Ли

22 фев 2020 : 		 Видео с текстом от GOTTHARD

11 янв 2020 : 		 Новое видео GOTTHARD

2 май 2019 : 		 GOTTHARD записывают новый альбом

30 дек 2018 : 		 Рождественское видео GOTTHARD

30 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового релиза GOTTHARD

9 ноя 2018 : 		 Новое видео GOTTHARD

19 окт 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO в новом видео GOTTHARD

4 июл 2017 : 		 Новое видео GOTTHARD

14 фев 2017 : 		 Барабанщик HELLOWEEN поехал в тур с GOTTHARD

18 ноя 2016 : 		 Новое видео GOTTHARD

25 окт 2016 : 		 Обложка нового альбома GOTTHARD

16 окт 2016 : 		 Новый сингл GOTTHARD выйдет осенью

16 сен 2016 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет зимой

24 дек 2015 : 		 Поздравление от GOTTHARD

10 июн 2015 : 		 Тизер нового концертного релиза GOTTHARD

12 фев 2015 : 		 GOTTHARD номинированы на две награды

16 янв 2015 : 		 GOTTHARD в сериале “Ghosts of the Road”

15 окт 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

8 окт 2014 : 		 GOTTHARD выпускают вино

18 июн 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

21 апр 2014 : 		 GOTTHARD открыли тур

21 мар 2014 : 		 Фрагменты новых песен GOTTHARD
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Новая песня GOTTHARD



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Boom Boom, новая песня группы GOTTHARD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Stereo Crush", релиз которого намечен на 21 марта на Reigning Phoenix Music (RPM).




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