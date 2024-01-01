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Новая песня GOTTHARD



Boom Boom, новая песня группы GOTTHARD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Stereo Crush", релиз которого намечен на 21 марта на Reigning Phoenix Music (RPM). http://www.gotthard.com







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