Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 16
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 13
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 12
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 12
*Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA? 11
*Фрагмент нового релиза BEHEMOTH 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 16
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
[= ||| все новости группы



*

Gotthard

*



8 окт 2024 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет весной

5 ноя 2022 : 		 Концерт памяти вокалиста GOTTHARD

16 авг 2020 : 		 GOTTHARD почтили память Стива Ли

22 фев 2020 : 		 Видео с текстом от GOTTHARD

11 янв 2020 : 		 Новое видео GOTTHARD

2 май 2019 : 		 GOTTHARD записывают новый альбом

30 дек 2018 : 		 Рождественское видео GOTTHARD

30 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового релиза GOTTHARD

9 ноя 2018 : 		 Новое видео GOTTHARD

19 окт 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO в новом видео GOTTHARD

4 июл 2017 : 		 Новое видео GOTTHARD

14 фев 2017 : 		 Барабанщик HELLOWEEN поехал в тур с GOTTHARD

18 ноя 2016 : 		 Новое видео GOTTHARD

25 окт 2016 : 		 Обложка нового альбома GOTTHARD

16 окт 2016 : 		 Новый сингл GOTTHARD выйдет осенью

16 сен 2016 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет зимой

24 дек 2015 : 		 Поздравление от GOTTHARD

10 июн 2015 : 		 Тизер нового концертного релиза GOTTHARD

12 фев 2015 : 		 GOTTHARD номинированы на две награды

16 янв 2015 : 		 GOTTHARD в сериале “Ghosts of the Road”

15 окт 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

8 окт 2014 : 		 GOTTHARD выпускают вино

18 июн 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD

21 апр 2014 : 		 GOTTHARD открыли тур

21 мар 2014 : 		 Фрагменты новых песен GOTTHARD

28 фев 2014 : 		 Новое видео GOTTHARD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом GOTTHARD выйдет весной



zoom
GOTTHARD сообщили о том, что заключили контракт с лейблом Reigning Phoenix Music, на котором весной состоится релиз нового альбома “Stereo Crush”. Сейчас работа над ним завершается совместно с продюсером Charlie Bauerfeind.

«Этот альбом — чистая ДНК GOTTHARD — честная, сырая и полная души», — говорит об альбоме вокалист Nic Maeder.

Группа заложила основу для следующего этапа своей замечательной карьеры, подписав контракт с Reigning Phoenix Music (RPM), что ознаменовало начало новой захватывающей главы для коллектива, который может похвастаться более чем 3,5 миллионами проданных по всему миру экземпляров и более чем 2 000 живых выступлений.

Nic Maeder продолжает: «Мы очень рады сотрудничеству с Reigning Phoenix Music! У босса лейбла Свена Богнера есть опытная и компетентная команда, чья страсть к нашей музыке окончательно убедила нас».

Leo Leoni: «С Маркусом Восгиеном у Свена в команде появился наш давний компаньон, который уже неоднократно работал с нашими альбомами. Маркус очень хорошо знает нас и нашу музыку и понимает, что важно для GOTTHARD - мы с нетерпением ждем начала совместной работы!»

Управляющий директор RPM Йохен Рихерт также полон энтузиазма:

«Вместе с Вильгельмом Теллем GOTTHARD, безусловно, являются главными героями Швейцарии! Мы очень гордимся тем, что приветствуем крупнейшую рок-группу своей страны, имеющую замечательную фан-базу по всему миру. Все сотрудники лейбла, группа и ее менеджмент очень мотивированы и с нетерпением ждут совместных свершений в будущем! Ребята, спасибо вам большое за доверие!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 33

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом