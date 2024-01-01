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Новый альбом GOTTHARD выйдет весной



GOTTHARD сообщили о том, что заключили контракт с лейблом Reigning Phoenix Music, на котором весной состоится релиз нового альбома “Stereo Crush”. Сейчас работа над ним завершается совместно с продюсером Charlie Bauerfeind.



«Этот альбом — чистая ДНК GOTTHARD — честная, сырая и полная души», — говорит об альбоме вокалист Nic Maeder.



Группа заложила основу для следующего этапа своей замечательной карьеры, подписав контракт с Reigning Phoenix Music (RPM), что ознаменовало начало новой захватывающей главы для коллектива, который может похвастаться более чем 3,5 миллионами проданных по всему миру экземпляров и более чем 2 000 живых выступлений.



Nic Maeder продолжает: «Мы очень рады сотрудничеству с Reigning Phoenix Music! У босса лейбла Свена Богнера есть опытная и компетентная команда, чья страсть к нашей музыке окончательно убедила нас».



Leo Leoni: «С Маркусом Восгиеном у Свена в команде появился наш давний компаньон, который уже неоднократно работал с нашими альбомами. Маркус очень хорошо знает нас и нашу музыку и понимает, что важно для GOTTHARD - мы с нетерпением ждем начала совместной работы!»



Управляющий директор RPM Йохен Рихерт также полон энтузиазма:



«Вместе с Вильгельмом Теллем GOTTHARD, безусловно, являются главными героями Швейцарии! Мы очень гордимся тем, что приветствуем крупнейшую рок-группу своей страны, имеющую замечательную фан-базу по всему миру. Все сотрудники лейбла, группа и ее менеджмент очень мотивированы и с нетерпением ждут совместных свершений в будущем! Ребята, спасибо вам большое за доверие!» http://www.gotthard.com





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