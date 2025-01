17 янв 2025



Новое видео GOTTHARD



"Thunder & Lightning",, новое видео группы GOTTHARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stereo Crush", выходящего 21 марта на Reigning Phoenix Music (RPM):



01. AI & I

02. Thunder & Lightning

03. Rusty Rose

04. Burning Bridges

05. Drive My Car

06. Boom Boom

07. Life

08. Liverpool

09. Shake Shake

10. Devil In The Moonlight

11. Dig A Little Deeper

12. These Are The Days







