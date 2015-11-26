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*IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выход... 82
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 57
*Новый сингл HAMMERFALL 42
*Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы... 34
*TESTAMENT «почти готовы» к записи «ультратяжёлого альбома» 25
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Saigon Kick

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12 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

5 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

14 сен 2018 : 		 Демо от гитариста SAIGON KICK

4 сен 2018 : 		 Кавер-версия SAIGON KICK от JEFF SCOTT SOTO

24 авг 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

20 авг 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

23 июл 2018 : 		 Сольное выступление гитариста SAIGON KICK

21 июн 2018 : 		 Гитарист SAIGON KICK выложил свой новый ЕР для бесплатного скачивания

30 май 2018 : 		 Новый ЕР гитариста SAIGON KICK

6 мар 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

20 июн 2017 : 		 JASON BIELER исполняет SAIGON KICK, SUPER TRANSATLANTIC, DAVID BOWIE, SOUNDGARDEN

13 мар 2017 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

17 дек 2016 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

8 фев 2016 : 		 SAIGON KICK исполняют DOOBIE BROTHERS

1 июн 2015 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

16 май 2015 : 		 SAIGON KICK расстались с басистом

13 май 2015 : 		 SAIGON KICK расстались с ударником

29 дек 2014 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

7 дек 2014 : 		 SAIGON KICK в Valley View Live

11 авг 2013 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

12 апр 2013 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

25 мар 2013 : 		 Акустика от SAIGON KICK

24 мар 2013 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

23 мар 2013 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

5 фев 2013 : 		 SAIGON KICK расстались с басистом

14 ноя 2012 : 		 Оригинальный состав SAIGON KICK впервые репетировал за 20 лет
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Новая песня гитариста SAIGON KICK



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Гитарист SAIGON KICK Jason Bieler опубликовал новый сольный трек — "Captain Failure".

SAIGON KICK Guitarist JASON BIELER Releases New Song





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