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Saigon Kick

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30 сен 2020 : 		 Обложка нового альбома гитариста SAIGON KICK

21 авг 2020 : 		 DAVID ELLEFSON, TODD LA TORRE, DEVIN TOWNSEND, BUMBLEFOOT на новом альбоме гитариста SAIGON KICK

11 июн 2020 : 		 Фильм о барабанщике SKID ROW и SAIGON KICK выйдет осенью

19 апр 2020 : 		 Вокалист SAIGON KICK исполнил кавер-версию Джонни Кэша

16 апр 2020 : 		 Вокалист SAIGON KICK исполнил кавер-версию Джима Ривза

2 апр 2020 : 		 Гитарист SAIGON KICK на FRONTIERS MUSIC SRL

2 ноя 2019 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW и SAIGON KICK работает над фильмом

10 авг 2019 : 		 Гитарист SAIGON KICK выпустил новый ЕР

20 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

13 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

12 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

5 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

14 сен 2018 : 		 Демо от гитариста SAIGON KICK

4 сен 2018 : 		 Кавер-версия SAIGON KICK от JEFF SCOTT SOTO

24 авг 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

20 авг 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

23 июл 2018 : 		 Сольное выступление гитариста SAIGON KICK

21 июн 2018 : 		 Гитарист SAIGON KICK выложил свой новый ЕР для бесплатного скачивания

30 май 2018 : 		 Новый ЕР гитариста SAIGON KICK

6 мар 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

20 июн 2017 : 		 JASON BIELER исполняет SAIGON KICK, SUPER TRANSATLANTIC, DAVID BOWIE, SOUNDGARDEN

13 мар 2017 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

17 дек 2016 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

8 фев 2016 : 		 SAIGON KICK исполняют DOOBIE BROTHERS

1 июн 2015 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

16 май 2015 : 		 SAIGON KICK расстались с басистом
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Обложка нового альбома гитариста SAIGON KICK



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Гитарист SAIGON KICK Jason Bieler опубликовал обложку нового альбома "Songs For The Apocalypse", в записи которого в качестве гостей принимали участие David Ellefson, Devin Townsend, Benji Webbe, Clint Lowery, Butch Walker, Andee Blacksugar, Bumblefoot, Clay Cook, Todd LaTorre, Ricky Sanders, Pat Badger, Edu Cominato, Kyle Sanders, Kevin Scott, Stephen Gibb, Jeff Scott Soto и Emil Werstler.

SAIGON KICK Guitarist JASON BIELER Reveals Cover Artwork For New Solo Album



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