Обложка нового альбома гитариста SAIGON KICK



Гитарист SAIGON KICK Jason Bieler опубликовал обложку нового альбома "Songs For The Apocalypse", в записи которого в качестве гостей принимали участие David Ellefson, Devin Townsend, Benji Webbe, Clint Lowery, Butch Walker, Andee Blacksugar, Bumblefoot, Clay Cook, Todd LaTorre, Ricky Sanders, Pat Badger, Edu Cominato, Kyle Sanders, Kevin Scott, Stephen Gibb, Jeff Scott Soto и Emil Werstler.







