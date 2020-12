сегодня



DEVIN TOWNSEND, DAVID ELLEFSON в новом видео гитариста SAIGON KICK



JASON BIELER представил видео на композицию "Bring Out Your Dead", в записи которой принимали участие DEVIN TOWNSEND, DAVID ELLEFSON и Edu Cominato. Она будет включена в новый альбом "Songs For The Apocalypse", релиз которого намечен на 22 января.



Трек-лист:



"Never Ending Circle"

"Apology"

"Bring Out Your Dead"

"Annalise"

"Stones Will Fly"

"Down In A Hole"

"Anthem For Losers"

"Horror Wobbles The Hippo"

"Beyond Hope"

"Crab Claw Dan"

"Born Of The Sun"

"Baby Driver"

"Alone In The World"

"Very Fine People"

"Fkswyso"



В качестве гостей в записи участвовали:



"Apology"

Drums: Todd LaTorre

Bass: Kevin Scott

Solos: Andee Blacksugar



"Bring Out Your Dead"

Drums: Edu Cominato

Bass: David Ellefson

Solo: Devin Townsend



"Annalise"

Bass: Kevin Scott



"Stones Will Fly, My Only Hope"

Drums: Ricky Sanders

Bass: Pat Badger

Solo and extra guitars: Butch Walker



"Down In A Hole"

Drums: Edu Cominato

Bass: Kyle Sanders

Extra Guitars: Stephen Gibb



"Anthem For Losers"

Drums: Ricky Sanders

Bass, Piano, Guitar Twanging: Clay Cook



"Horror Wobbles The Hippo"

Extra guitars solos and soundscapes: Emil Werstler



"Beyond Hope"

Guest Vocals: Benji Webbe

Drums: Ricky Sanders

Bass: David Ellefson

Solo: Bumblefoot



"Born Of The Sun"

Drums: Edu Cominato

Bass: Kyle Sanders

Solo: Clint Lowery



"Alone In The World"

Drums: Ricky Sanders

Guest Vocals: Jeff Scott Soto







