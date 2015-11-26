Вокалист SAIGON KICK: «У меня ПТСР»

«Каждый день меня спрашивают, когда я вернусь к музыке? У меня посттравматическое стрессовое расстройство от ежедневных издевательств со стороны участников Saigon Kick. Не проходило и дня, чтобы они не угрожали мне уходом из группы или не обращались со мной как с абсолютным мусором. Все они. Я не могу доверять никому в музыкальном бизнесе. Я никогда не говорил об этом вслух, но единственная причина, по которой мы получили контракт на запись альбома, — это мои живые выступления. Без шуток. Сейчас это не имеет значения, но у меня нет абсолютно никаких отношений ни с кем из этой группы. Я полностью умыл руки, и если вы следите за ними, то не надо следить за мной».
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