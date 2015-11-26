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Saigon Kick

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19 янв 2022 : 		 Вокалист SAIGON KICK: «У меня ПТСР»

16 дек 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND, DAVID ELLEFSON в новом видео гитариста SAIGON KICK

6 дек 2020 : 		 Обучающее видео гитариста SAIGON KICK

12 ноя 2020 : 		 Новое видео гитариста SAIGON KICK

30 сен 2020 : 		 Обложка нового альбома гитариста SAIGON KICK

21 авг 2020 : 		 DAVID ELLEFSON, TODD LA TORRE, DEVIN TOWNSEND, BUMBLEFOOT на новом альбоме гитариста SAIGON KICK

11 июн 2020 : 		 Фильм о барабанщике SKID ROW и SAIGON KICK выйдет осенью

19 апр 2020 : 		 Вокалист SAIGON KICK исполнил кавер-версию Джонни Кэша

16 апр 2020 : 		 Вокалист SAIGON KICK исполнил кавер-версию Джима Ривза

2 апр 2020 : 		 Гитарист SAIGON KICK на FRONTIERS MUSIC SRL

2 ноя 2019 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW и SAIGON KICK работает над фильмом

10 авг 2019 : 		 Гитарист SAIGON KICK выпустил новый ЕР

20 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

13 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

12 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

5 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

14 сен 2018 : 		 Демо от гитариста SAIGON KICK

4 сен 2018 : 		 Кавер-версия SAIGON KICK от JEFF SCOTT SOTO

24 авг 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

20 авг 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

23 июл 2018 : 		 Сольное выступление гитариста SAIGON KICK

21 июн 2018 : 		 Гитарист SAIGON KICK выложил свой новый ЕР для бесплатного скачивания

30 май 2018 : 		 Новый ЕР гитариста SAIGON KICK

6 мар 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

20 июн 2017 : 		 JASON BIELER исполняет SAIGON KICK, SUPER TRANSATLANTIC, DAVID BOWIE, SOUNDGARDEN

13 мар 2017 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK
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|||| 19 янв 2022

Вокалист SAIGON KICK: «У меня ПТСР»



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Matt Kramer опубликовал следующее сообщение:

«Каждый день меня спрашивают, когда я вернусь к музыке? У меня посттравматическое стрессовое расстройство от ежедневных издевательств со стороны участников Saigon Kick. Не проходило и дня, чтобы они не угрожали мне уходом из группы или не обращались со мной как с абсолютным мусором. Все они. Я не могу доверять никому в музыкальном бизнесе. Я никогда не говорил об этом вслух, но единственная причина, по которой мы получили контракт на запись альбома, — это мои живые выступления. Без шуток. Сейчас это не имеет значения, но у меня нет абсолютно никаких отношений ни с кем из этой группы. Я полностью умыл руки, и если вы следите за ними, то не надо следить за мной».

MATT KRAMER -



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