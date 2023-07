сегодня



JEFF SCOTT SOTO об альбоме SAIGON KICK



JEFF SCOTT SOTO опубликовал следующее сообщение:



«Каждый день, находясь на беговой дорожке в течение длительного времени, я возвращаюсь к тем альбомам, которые, по моему мнению, являются "идеальными". В ближайшие 10 дней я хочу представить вам серию "Soup To Nuts - All Killer, No Filler".



Это мой список, и я не ожидаю, что кто-то согласится или захочет его оспорить. Это просто забава и, если что, может объяснить, что движет мной как творцом.



Сегодняшний "Soup To Nuts" посвящён Saigon Kick — "S/T".



В 80-е годы я занимался карьерой, и было непонятно, как я впишусь в 90-е, поскольку в гранж-сцене я находил мало интересного, но понимал, что наступила новая эра. Проведя, как я считал, единственный тур Talisman в 1990 году, мы все разошлись по домам, чтобы собраться с мыслями, в то время как Jason Bieler с головой погрузился в свои собственные планы!



Были ли они продуктом 80-х, альтернативой, будущим рока, скрытой жемчужиной и т. д.? Ну, всем вышеперечисленным!



Вооружившись своими друзьями, Jason выпустил первый альбом Saigon Kick, который показал, что можно иметь всё, не отказываясь от одной дорожки и не выбирая другую... И этот альбом застал меня врасплох, когда он вышел в свет!



Возможно, я предвзят по ряду причин, включая исполнение фоновых партий в нескольких песнях и дружеские отношения с Jason'ом и ребятами, но, несмотря на это, этот альбом провёл много времени в моей машине!



С первой и до последней ноты, каждая из них на слуху, всё просто убойно и без излишеств!»







