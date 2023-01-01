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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
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Saigon Kick

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17 июл 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO об альбоме SAIGON KICK

19 янв 2022 : 		 Вокалист SAIGON KICK: «У меня ПТСР»

16 дек 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND, DAVID ELLEFSON в новом видео гитариста SAIGON KICK

6 дек 2020 : 		 Обучающее видео гитариста SAIGON KICK

12 ноя 2020 : 		 Новое видео гитариста SAIGON KICK

30 сен 2020 : 		 Обложка нового альбома гитариста SAIGON KICK

21 авг 2020 : 		 DAVID ELLEFSON, TODD LA TORRE, DEVIN TOWNSEND, BUMBLEFOOT на новом альбоме гитариста SAIGON KICK

11 июн 2020 : 		 Фильм о барабанщике SKID ROW и SAIGON KICK выйдет осенью

19 апр 2020 : 		 Вокалист SAIGON KICK исполнил кавер-версию Джонни Кэша

16 апр 2020 : 		 Вокалист SAIGON KICK исполнил кавер-версию Джима Ривза

2 апр 2020 : 		 Гитарист SAIGON KICK на FRONTIERS MUSIC SRL

2 ноя 2019 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW и SAIGON KICK работает над фильмом

10 авг 2019 : 		 Гитарист SAIGON KICK выпустил новый ЕР

20 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

13 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

12 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

5 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

14 сен 2018 : 		 Демо от гитариста SAIGON KICK

4 сен 2018 : 		 Кавер-версия SAIGON KICK от JEFF SCOTT SOTO

24 авг 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

20 авг 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

23 июл 2018 : 		 Сольное выступление гитариста SAIGON KICK

21 июн 2018 : 		 Гитарист SAIGON KICK выложил свой новый ЕР для бесплатного скачивания

30 май 2018 : 		 Новый ЕР гитариста SAIGON KICK

6 мар 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

20 июн 2017 : 		 JASON BIELER исполняет SAIGON KICK, SUPER TRANSATLANTIC, DAVID BOWIE, SOUNDGARDEN
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JEFF SCOTT SOTO об альбоме SAIGON KICK



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JEFF SCOTT SOTO опубликовал следующее сообщение:

«Каждый день, находясь на беговой дорожке в течение длительного времени, я возвращаюсь к тем альбомам, которые, по моему мнению, являются "идеальными". В ближайшие 10 дней я хочу представить вам серию "Soup To Nuts - All Killer, No Filler".

Это мой список, и я не ожидаю, что кто-то согласится или захочет его оспорить. Это просто забава и, если что, может объяснить, что движет мной как творцом.

Сегодняшний "Soup To Nuts" посвящён Saigon Kick — "S/T".

В 80-е годы я занимался карьерой, и было непонятно, как я впишусь в 90-е, поскольку в гранж-сцене я находил мало интересного, но понимал, что наступила новая эра. Проведя, как я считал, единственный тур Talisman в 1990 году, мы все разошлись по домам, чтобы собраться с мыслями, в то время как Jason Bieler с головой погрузился в свои собственные планы!

Были ли они продуктом 80-х, альтернативой, будущим рока, скрытой жемчужиной и т. д.? Ну, всем вышеперечисленным!

Вооружившись своими друзьями, Jason выпустил первый альбом Saigon Kick, который показал, что можно иметь всё, не отказываясь от одной дорожки и не выбирая другую... И этот альбом застал меня врасплох, когда он вышел в свет!

Возможно, я предвзят по ряду причин, включая исполнение фоновых партий в нескольких песнях и дружеские отношения с Jason'ом и ребятами, но, несмотря на это, этот альбом провёл много времени в моей машине!

С первой и до последней ноты, каждая из них на слуху, всё просто убойно и без излишеств!»

JEFF SCOTT SOTO Pays Homage To SAIGON KICK's 1991 Debut Album -




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