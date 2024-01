сегодня



Маленькие разборки в большом SAIGON KICK



Бывший вокалист SAIGON KICK Matt Kramer наехал на Jason Bieler и Phil Varone за их анонс тура по случаю тридцатилетия альбома "Water". Вышедший в сентябре 1993 года, "Water" стал первым альбомом SAIGON KICK, на котором вокалистом был утвержден Bieler после ухода Kramer'a в начале того же года из-за, как говорят, финансовых и творческих проблем. Вместе с Bieler'ом в записи пластинки участвовали Varone и Вароне и басист Chris McLernon.



«Мой почтовый ящик завален поздравлениями по поводу нового тура SAIGON KICK. В этом туре я не участвую, это 30-летний юбилей с того момента, как Jason перевел сотни тысяч долларов из моих личных средств от издания, которые я должен был не тратить, в группу, чтобы он мог выдавить меня из коллектива после того, как я записал песню, попавшую в топ-12, положив начало грандиозному успеху группы. Затем он аккуратно оставил меня без гроша в кармане и конфисковал все мое оборудование, так что я даже не мог участвовать в сессиях по написанию нового альбома. Сразу же после этого он отправился записывать пластинку Water и украл мой вокальный стиль, подражая мне, пытаясь выдать всё за свой, будто я никогда не покидал группу с вокальным звучанием, которое я создал для SAIGON KICK. Сначала он украл все мои деньги, потом украл мою работу, а то, что он поет точно так же, как я, является верхом грабежа и прекрасным примером того, почему вор и абсолютный маньяк-убийца выигрывает в музыкальном бизнесе.



Я не уважаю никого из участников этого тура. Мне определенно обидно, но это скорее из-за транспарентности. 30 лет спустя это дар, который продолжает существовать. Поддерживайте хороших, искореняйте зло»



Несколькими днями Bieler ответил на это сообщение:



«Может быть, это новый персонаж Marvel под названием "SUPER VICTIM" ™... Я знаю, мы все с нетерпением ждем его появления на большом экране. Я слышал, что сюжет рассказывает о парне, который, что бы с ним ни случилось, что бы ему ни показали, независимо от каких-либо фактов, не принимает на себя никакой ответственности ни за что в своей жизни или карьере... и каким-то образом, несмотря на то что он утверждает, что является самым талантливым человеком в аудитории... так и не добился ничего примечательного за 35 лет. Даже если их игнорируют почти все, и никто из тех, кто знает их из первых рук, никогда не говорит публично ничего в их поддержку... останавливается ли наш герой? Черта с два... Вы должны восхищаться тем, кто 35 лет бьется головой о стену... и винит в этом стену. Я надеюсь, что его сыграет Дэниел Дэй Льюис... или Хоакин Феникс... это будет их самая сложная роль... не показывать никаких действий, никаких достижений, никаких свершений, ни малейшего движения вперед... только вечно надутая "предплачущая" нижняя губа... Как можно изобразить ничтожество и перенести это на большой экран?



Кульминация? Может быть, сцена, где наш главный герой проходит терапию, и доктор говорит... "Покажите мне на кукле, где музыкальная индустрия причинила вам боль".



Самая мрачная часть фильма — это когда наш герой создает в Интернете небольшую группу по разжиганию ненависти, ничем не подкрепленную, рассчитанную на людей, никак не знакомых с первоисточником, и строящих свою позицию только на его словесном поносе. Мы вступаем в темное время, когда достаточно одного ненормального человека, чтобы подвергнуть опасности кого-то, его друзей или семью. Может быть, мы пропустим эту часть, ведь именно так некоторые из наших героев встретили несчастный конец... и какой здравомыслящий человек будет вкладывать эту энергию во вселенную?



Может быть, фильм закончится тем, что в комнату войдет антигерой EVIL SCUMBAGINATOR™ и скажет... если у вас есть проблема, настоящий мужчина будет иметь дело непосредственно с народом и попытается ее исправить, а если нет... вы будете искать средства правовой защиты, Super Victim™... настало время для вас смириться или заткнуться. У нас есть сотни страниц фактов, свидетельства очевидцев и все это подтверждено... но поскольку мы не подростки в TikTok... мы никогда не публиковали и не публикуем это". Затем с сочувственным видом SCUMBAGINATOR™ оглядывается назад и говорит: "Надеюсь, вы продолжите заниматься чем-то действительно великим, SUPER VICTIM™, и я желаю вам всего хорошего. Наверняка кто-то захочет работать с таким влиятельным, безупречным и достойным человеком. Конечная сцена... и вдруг выясняется, что SCUMBAGINATOR™, THE NOT BASS PLAYER™, AND THE ANGRY DRUMMER™... все это время были героями. Это как "Шестое чувство"... только вместо мертвецов... у нашей звезды есть жалоба, и она хотела бы увидеть менеджера... например, мужчину Karen или сокращенно MK.



Коронная фраза SCUMBAGINATOR™: "Вы приняли 35 лет моего молчания за слабость... хотя все это время это была просто жалость".



Коронная фраза SUPER VICTIM™: "Я никогда не вернусь", сказанная с акцентом, похожим на акцент Арнольда».



















