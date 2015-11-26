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IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выход...
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ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»
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Новый сингл HAMMERFALL
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Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы...
34
TESTAMENT «почти готовы» к записи «ультратяжёлого альбома»
25
все новости группы
Saigon Kick
США
-
http://www.saigonkick.com/
13 май 2019
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
12 май 2019
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
5 май 2019
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
14 сен 2018
:
Демо от гитариста SAIGON KICK
4 сен 2018
:
Кавер-версия SAIGON KICK от JEFF SCOTT SOTO
24 авг 2018
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
20 авг 2018
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
23 июл 2018
:
Сольное выступление гитариста SAIGON KICK
21 июн 2018
:
Гитарист SAIGON KICK выложил свой новый ЕР для бесплатного скачивания
30 май 2018
:
Новый ЕР гитариста SAIGON KICK
6 мар 2018
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
20 июн 2017
:
JASON BIELER исполняет SAIGON KICK, SUPER TRANSATLANTIC, DAVID BOWIE, SOUNDGARDEN
13 мар 2017
:
Видео с выступления SAIGON KICK
17 дек 2016
:
Видео с выступления SAIGON KICK
8 фев 2016
:
SAIGON KICK исполняют DOOBIE BROTHERS
1 июн 2015
:
Видео с выступления SAIGON KICK
16 май 2015
:
SAIGON KICK расстались с басистом
13 май 2015
:
SAIGON KICK расстались с ударником
29 дек 2014
:
Видео с выступления SAIGON KICK
7 дек 2014
:
SAIGON KICK в Valley View Live
11 авг 2013
:
Видео с выступления SAIGON KICK
12 апр 2013
:
Видео с выступления SAIGON KICK
25 мар 2013
:
Акустика от SAIGON KICK
24 мар 2013
:
Видео с выступления SAIGON KICK
23 мар 2013
:
Видео с выступления SAIGON KICK
5 фев 2013
:
SAIGON KICK расстались с басистом
14 ноя 2012
:
Оригинальный состав SAIGON KICK впервые репетировал за 20 лет
22 сен 2012
:
Оригинальный состав SAIGON KICK объединиться на несколько выступлени
сегодня
Новая песня гитариста
SAIGON KICK
Гитарист SAIGON KICK Jason Bieler опубликовал новый сольный трек — "Home Free".
<a data-cke-saved-href="http://jasonbieler.bandcamp.com/track/home-free" href="http://jasonbieler.bandcamp.com/track/home-free">Home Free by Jason Bieler</a>
The Madness Of It All EP by Jason Bieler
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).