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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 87
*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 38
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
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Saigon Kick

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23 окт 2023 : 		 Акустика от бывшего вокалиста SAIGON KICK

17 июл 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO об альбоме SAIGON KICK

19 янв 2022 : 		 Вокалист SAIGON KICK: «У меня ПТСР»

16 дек 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND, DAVID ELLEFSON в новом видео гитариста SAIGON KICK

6 дек 2020 : 		 Обучающее видео гитариста SAIGON KICK

12 ноя 2020 : 		 Новое видео гитариста SAIGON KICK

30 сен 2020 : 		 Обложка нового альбома гитариста SAIGON KICK

21 авг 2020 : 		 DAVID ELLEFSON, TODD LA TORRE, DEVIN TOWNSEND, BUMBLEFOOT на новом альбоме гитариста SAIGON KICK

11 июн 2020 : 		 Фильм о барабанщике SKID ROW и SAIGON KICK выйдет осенью

19 апр 2020 : 		 Вокалист SAIGON KICK исполнил кавер-версию Джонни Кэша

16 апр 2020 : 		 Вокалист SAIGON KICK исполнил кавер-версию Джима Ривза

2 апр 2020 : 		 Гитарист SAIGON KICK на FRONTIERS MUSIC SRL

2 ноя 2019 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW и SAIGON KICK работает над фильмом

10 авг 2019 : 		 Гитарист SAIGON KICK выпустил новый ЕР

20 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

13 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

12 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

5 май 2019 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

14 сен 2018 : 		 Демо от гитариста SAIGON KICK

4 сен 2018 : 		 Кавер-версия SAIGON KICK от JEFF SCOTT SOTO

24 авг 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

20 авг 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

23 июл 2018 : 		 Сольное выступление гитариста SAIGON KICK

21 июн 2018 : 		 Гитарист SAIGON KICK выложил свой новый ЕР для бесплатного скачивания

30 май 2018 : 		 Новый ЕР гитариста SAIGON KICK

6 мар 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK
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Акустика от бывшего вокалиста SAIGON KICK



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Бывший вокалист SAIGON KICK Matt Kramer отыграл два акустических концерта 19 и 20 октября в Luna Star Cafe в Майами — видео доступно ниже.

Former SAIGON KICK Frontman MATT KRAMER Performs Two Solo Acoustic Shows In Miami; Fan-Filmed Video Streaming




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