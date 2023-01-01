×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я...
87
RUSH соболезнуют евреям
80
TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день
38
SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье...
36
ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»
35
Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену»
21
MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли»
19
DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк...
19
MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025
19
Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!»
19
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я...
87
RUSH соболезнуют евреям
80
TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день
38
SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье...
36
ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»
35
все новости группы
Saigon Kick
США
-
http://www.saigonkick.com/
23 окт 2023
:
Акустика от бывшего вокалиста SAIGON KICK
17 июл 2023
:
JEFF SCOTT SOTO об альбоме SAIGON KICK
19 янв 2022
:
Вокалист SAIGON KICK: «У меня ПТСР»
16 дек 2020
:
DEVIN TOWNSEND, DAVID ELLEFSON в новом видео гитариста SAIGON KICK
6 дек 2020
:
Обучающее видео гитариста SAIGON KICK
12 ноя 2020
:
Новое видео гитариста SAIGON KICK
30 сен 2020
:
Обложка нового альбома гитариста SAIGON KICK
21 авг 2020
:
DAVID ELLEFSON, TODD LA TORRE, DEVIN TOWNSEND, BUMBLEFOOT на новом альбоме гитариста SAIGON KICK
11 июн 2020
:
Фильм о барабанщике SKID ROW и SAIGON KICK выйдет осенью
19 апр 2020
:
Вокалист SAIGON KICK исполнил кавер-версию Джонни Кэша
16 апр 2020
:
Вокалист SAIGON KICK исполнил кавер-версию Джима Ривза
2 апр 2020
:
Гитарист SAIGON KICK на FRONTIERS MUSIC SRL
2 ноя 2019
:
Бывший барабанщик SKID ROW и SAIGON KICK работает над фильмом
10 авг 2019
:
Гитарист SAIGON KICK выпустил новый ЕР
20 май 2019
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
13 май 2019
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
12 май 2019
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
5 май 2019
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
14 сен 2018
:
Демо от гитариста SAIGON KICK
4 сен 2018
:
Кавер-версия SAIGON KICK от JEFF SCOTT SOTO
24 авг 2018
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
20 авг 2018
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
23 июл 2018
:
Сольное выступление гитариста SAIGON KICK
21 июн 2018
:
Гитарист SAIGON KICK выложил свой новый ЕР для бесплатного скачивания
30 май 2018
:
Новый ЕР гитариста SAIGON KICK
6 мар 2018
:
Новая песня гитариста SAIGON KICK
20 июн 2017
:
JASON BIELER исполняет SAIGON KICK, SUPER TRANSATLANTIC, DAVID BOWIE, SOUNDGARDEN
13 мар 2017
:
Видео с выступления SAIGON KICK
17 дек 2016
:
Видео с выступления SAIGON KICK
8 фев 2016
:
SAIGON KICK исполняют DOOBIE BROTHERS
1 июн 2015
:
Видео с выступления SAIGON KICK
16 май 2015
:
SAIGON KICK расстались с басистом
13 май 2015
:
SAIGON KICK расстались с ударником
29 дек 2014
:
Видео с выступления SAIGON KICK
7 дек 2014
:
SAIGON KICK в Valley View Live
11 авг 2013
:
Видео с выступления SAIGON KICK
12 апр 2013
:
Видео с выступления SAIGON KICK
25 мар 2013
:
Акустика от SAIGON KICK
24 мар 2013
:
Видео с выступления SAIGON KICK
23 мар 2013
:
Видео с выступления SAIGON KICK
5 фев 2013
:
SAIGON KICK расстались с басистом
14 ноя 2012
:
Оригинальный состав SAIGON KICK впервые репетировал за 20 лет
22 сен 2012
:
Оригинальный состав SAIGON KICK объединиться на несколько выступлени
сегодня
Акустика от бывшего вокалиста SAIGON KICK
Бывший вокалист SAIGON KICK Matt Kramer отыграл два акустических концерта 19 и 20 октября в Luna Star Cafe в Майами — видео доступно ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 107
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет