Концертный альбом JORN выйдет в июне



Frontiers Music Srl 14 июня выпустят новый концертный альбом JORN'а "Live On Death Road". Видео на кавер-версию песни Black Sabbath "The Mob Rules", вошедшую в этот альбом, доступно ниже. Альбом будет доступен в форматах 2 CD+DVD и Blu-Ray.



Трек-лист:



CD1

"My Road"

"Bring Heavy Rock To The Land"

"Life On Death Road"

"Blacksong"

"World Gone Mad"

"Stormcrow"

"Sunset Station"

"Ride Like The Wind"

"Out To Every Nation"



CD2

"Shot In The Dark"

"Walking On Water"

"Traveller"

"Rock And Roll Angel"

"The Mob Rules"

"Rainbow In The Dark"

"Lonely Are The Brave"



DVD:

"My Road

"Bring Heavy Rock To The Land"

"Life On Death Road"

"Blacksong"

"World Gone Mad"

"Stormcrow"

"Sunset Station"

"Ride Like The Wind"

"Out To Every Nation"

"Walking On Water"

"Traveller"

"Rock And Roll Angel"

"Man Of The 80’s"

"The Mob Rules"

"Rainbow In The Dark"

"Lonely Are The Brave"













