Over The Horizon Radar, новое видео JORN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Over The Horizon Radar", выходящего на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
1. Over The Horizon Radar
2. Dead London
3. My Rock And Roll
4. One Man War
5. Black Phoenix
6. Special Edition
7. Ode To The Black Nightshade
8. Winds Of Home
9. In The Dirt
10. Believer
11. Faith Bloody Faith (Extended Album Version)
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