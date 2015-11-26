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Jorn

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22 фев 2021 : 		 Видео с выступления JORN

15 фев 2021 : 		 Успехи в чартах JORN

13 янв 2021 : 		 JORN хочет на Евровидение

12 сен 2020 : 		 Видео с текстом от JORN

23 апр 2020 : 		 Кавер-версия DON HENLEY от JORN

22 янв 2020 : 		 Кавер-версия RUSS BALLARD от JORN

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия JACKIE DeSHANNON от JORN

18 ноя 2019 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от JORN

13 июн 2019 : 		 Концертное видео JORN

22 май 2019 : 		 Концертное видео JORN

10 май 2019 : 		 Концертный альбом JORN выйдет в июне

19 мар 2019 : 		 Видео с текстом JORN

12 мар 2019 : 		 Видео с текстом от JORN

17 янв 2019 : 		 Видео с текстом от JORN

22 окт 2018 : 		 Юбилейный бокс-сет JORN выйдет зимой

13 июн 2017 : 		 EPK от JORN

5 июн 2017 : 		 Новое видео JORN

27 май 2017 : 		 Новое видео JORN

12 май 2017 : 		 Новое видео JORN

28 апр 2017 : 		 Видео с текстом от JORN

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома JORN

7 апр 2017 : 		 Новый альбом JORN выйдет летом

11 фев 2017 : 		 Новое видео JORN LANDE

4 авг 2016 : 		 JORN LANDE о выступлении с HEAVEN & HELL

16 июн 2016 : 		 Новое видео JORN LANDE

11 июн 2016 : 		 JORN LANDE собирался заменять Дио в HEAVEN & HELL
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|||| 22 фев 2021

Видео с выступления JORN



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Видео с выступления JORN в рамках отбора от Норвегии на Евровидение, доступно для просмотра ниже.

JORN Performs "Faith Bloody Faith" At European Song Contest Norwegian Final; Video Available



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


23 фев 2021, 00:27		Йорн хорош, но не победит, увы


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