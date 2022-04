сегодня



Новая песня JORN



"Over The Horizon Radar", новая песня JORN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Over The Horizon Radar", выходящего на Frontiers Music Srl:



1. Over The Horizon Radar

2. Dead London

3. My Rock And Roll

4. One Man War

5. Black Phoenix

6. Special Edition

7. Ode To The Black Nightshade

8. Winds Of Home

9. In The Dirt

10. Believer

11. Faith Bloody Faith (Extended Album Version) http://www.jornlande.com







+1 -0



просмотров: 237