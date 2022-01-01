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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 24
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
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Jorn

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20 апр 2022 : 		 Новая песня JORN

5 мар 2021 : 		 Видео с текстом от JORN

22 фев 2021 : 		 Видео с выступления JORN

15 фев 2021 : 		 Успехи в чартах JORN

13 янв 2021 : 		 JORN хочет на Евровидение

12 сен 2020 : 		 Видео с текстом от JORN

23 апр 2020 : 		 Кавер-версия DON HENLEY от JORN

22 янв 2020 : 		 Кавер-версия RUSS BALLARD от JORN

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия JACKIE DeSHANNON от JORN

18 ноя 2019 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от JORN

13 июн 2019 : 		 Концертное видео JORN

22 май 2019 : 		 Концертное видео JORN

10 май 2019 : 		 Концертный альбом JORN выйдет в июне

19 мар 2019 : 		 Видео с текстом JORN

12 мар 2019 : 		 Видео с текстом от JORN

17 янв 2019 : 		 Видео с текстом от JORN

22 окт 2018 : 		 Юбилейный бокс-сет JORN выйдет зимой

13 июн 2017 : 		 EPK от JORN

5 июн 2017 : 		 Новое видео JORN

27 май 2017 : 		 Новое видео JORN

12 май 2017 : 		 Новое видео JORN

28 апр 2017 : 		 Видео с текстом от JORN

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома JORN

7 апр 2017 : 		 Новый альбом JORN выйдет летом

11 фев 2017 : 		 Новое видео JORN LANDE

4 авг 2016 : 		 JORN LANDE о выступлении с HEAVEN & HELL
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Новая песня JORN



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"Over The Horizon Radar", новая песня JORN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Over The Horizon Radar", выходящего на Frontiers Music Srl:

1. Over The Horizon Radar
2. Dead London
3. My Rock And Roll
4. One Man War
5. Black Phoenix
6. Special Edition
7. Ode To The Black Nightshade
8. Winds Of Home
9. In The Dirt
10. Believer
11. Faith Bloody Faith (Extended Album Version)




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