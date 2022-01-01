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*Новое видео IN FLAMES 24
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 21
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 21
*Новое видео KREATOR 16
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 13
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Jorn

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16 июн 2022 : 		 Новый альбом JORN доступен для прослушивания

3 июн 2022 : 		 Новое видео JORN

19 май 2022 : 		 Новое видео JORN

20 апр 2022 : 		 Новая песня JORN

5 мар 2021 : 		 Видео с текстом от JORN

22 фев 2021 : 		 Видео с выступления JORN

15 фев 2021 : 		 Успехи в чартах JORN

13 янв 2021 : 		 JORN хочет на Евровидение

12 сен 2020 : 		 Видео с текстом от JORN

23 апр 2020 : 		 Кавер-версия DON HENLEY от JORN

22 янв 2020 : 		 Кавер-версия RUSS BALLARD от JORN

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия JACKIE DeSHANNON от JORN

18 ноя 2019 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от JORN

13 июн 2019 : 		 Концертное видео JORN

22 май 2019 : 		 Концертное видео JORN

10 май 2019 : 		 Концертный альбом JORN выйдет в июне

19 мар 2019 : 		 Видео с текстом JORN

12 мар 2019 : 		 Видео с текстом от JORN

17 янв 2019 : 		 Видео с текстом от JORN

22 окт 2018 : 		 Юбилейный бокс-сет JORN выйдет зимой

13 июн 2017 : 		 EPK от JORN

5 июн 2017 : 		 Новое видео JORN

27 май 2017 : 		 Новое видео JORN

12 май 2017 : 		 Новое видео JORN

28 апр 2017 : 		 Видео с текстом от JORN

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома JORN
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|||| 16 июн 2022

Новый альбом JORN доступен для прослушивания



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"Over the Horizon Radar", новый альбом JORN, доступен для прослушивания ниже.




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