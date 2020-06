14 июн 2020



TONY HARNELL: «Я не тварь дрожащая!»



TONY HARNELL в разговоре с Sound Matters Show отстаивает точку зрения, что он имеет право высказывать своё мнение по политическим вопросам:



«Многие люди считают, что музыкантам не следует принимать в этом участия и ничего не говорить — ни актёрам, ни кому-либо ещё. Но я этого не понимаю, потому что если у тебя есть площадка, у тебя есть аудитория, много людей прислушивается к тебе, я ощущаю себя почти как все, кто достигает определённой вершины — все, кем я восхищаюсь, кто достигает определённой вершины, независимо от того, освещается это или нет, — дают деньги на определённые вещи, организуют бесплатные концерты ради того, во что они верят. Есть филантропия, есть все эти пожертвования, которые имеют место просто потому, что они достигают определённого статуса, когда что-то значит, если они появляются на благотворительном мероприятии, и всё в таком духе.



Я не понимаю, почему ты не можешь высказать своё мнение так же, как твои фанаты. Так что, например, на Facebook я вижу много людей в своей ленте, или людей, за которыми я слежу, которые иногда говорят просто возмутительные вещи, а мне это запрещено. И если я это сделаю, мне нужно игнорировать то, с чем я не согласен, ведь я не могу ничего сказать, потому что в противном случае включится старая пластинка — я это уже проходил много раз: "Я не собираюсь покупать твою музыку", "Я собираюсь бойкотировать твои шоу", "Я собираюсь это", "Я собираюсь то", "Я буду писать о тебе всякие гадости" — такое уже было несколько раз, потому что теперь у людей есть платформа для общения».







Listen to "093: Tony Harnell, formerly of TNT #2" on Spreaker.





