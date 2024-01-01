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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 54
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
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Tony Harnell & The Mercury Train

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4 фев 2024 : 		 TONY HARNELL уже шесть лет не брал в рот крепкого

12 окт 2022 : 		 TONY HARNELL — о будущей биографии

27 апр 2022 : 		 TONY HARNELL в Metal Hall Of Fame

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26 янв 2022 : 		 TONY HARNELL: «Ко мне обращались DREAM THEATER»

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21 окт 2019 : 		 Винил TONY HARNELL & THE MERCURY TRAIN выйдет осенью

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4 июл 2010 : 		 Нове видео TONY HARNELL & THE MERCURY TRAIN
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|||| сегодня

TONY HARNELL уже шесть лет не брал в рот крепкого



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TONY HARNELL 30 января отметил знаменательную дату:

«Только что понял, что сегодня я уже 6 лет без алкоголя! Обалдеть. Я так рад, что избавился от этого сильного, обманчивого яда и всего, что с ним связано. В жизни всегда есть трудности, но гораздо легче преодолевать их без негативного влияния алкоголя. Я безмерно благодарен всем прекрасным душам, которые поддерживали меня на этом пути, а также за жизнь и любовь, которыми я был благословлен в результате!»




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