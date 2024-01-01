TONY HARNELL уже шесть лет не брал в рот крепкого

TONY HARNELL 30 января отметил знаменательную дату:
«Только что понял, что сегодня я уже 6 лет без алкоголя! Обалдеть. Я так рад, что избавился от этого сильного, обманчивого яда и всего, что с ним связано. В жизни всегда есть трудности, но гораздо легче преодолевать их без негативного влияния алкоголя. Я безмерно благодарен всем прекрасным душам, которые поддерживали меня на этом пути, а также за жизнь и любовь, которыми я был благословлен в результате!»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет