сегодня



TONY HARNELL уже шесть лет не брал в рот крепкого



TONY HARNELL 30 января отметил знаменательную дату:



«Только что понял, что сегодня я уже 6 лет без алкоголя! Обалдеть. Я так рад, что избавился от этого сильного, обманчивого яда и всего, что с ним связано. В жизни всегда есть трудности, но гораздо легче преодолевать их без негативного влияния алкоголя. Я безмерно благодарен всем прекрасным душам, которые поддерживали меня на этом пути, а также за жизнь и любовь, которыми я был благословлен в результате!»





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