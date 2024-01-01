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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 55
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 44
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 37
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Tony Harnell

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У TONY HARNELL рак



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TONY HARNELL опубликовал 27 ноября следующее сообщение:

«В этот День благодарения я выражаю особую благодарность. 1 августа я успешно перенес лапароскопическую операцию по поводу агрессивного рака простаты. Через 5 дней меня срочно доставили в реанимацию с сепсисом, и я провел еще 3 дня в больнице, пока мое состояние не стабилизировалось.

Вот это да! Не знаю, насколько близко я был к отходу, но я глубоко благодарен всем, кто в тот день быстро принял меры, чтобы спасти мою жизнь. С каждым днем я чувствую себя всё лучше. Я долго восстанавливался после этого случая.

Я бы не справился с этим без близких друзей, замечательных врачей и моей милой Кристи. Именно поэтому мне пришлось отменить несколько концертов в августе, и я решил взять отпуск до конца 2024 года, чтобы исцелить свое тело, разум и дух. Это отняло у меня много сил, и я всё еще продолжаю восстанавливать себя.

Огромное спасибо всем, кто протянул мне руку помощи и беспокоился обо мне. Этот День благодарения - это действительно День благодарения вам!

Желаю всем счастливого Дня благодарения, наполненного любовью, миром и светом. Увидимся в 25-м году на концертах!

P. S. Парни, не забывайте каждый год сдавать анализы на ПСА!»




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