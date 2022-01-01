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*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
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Tony Harnell & The Mercury Train

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TONY HARNELL — о будущей биографии



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TONY HARNELL в интервью Dr. Music подтвердил, что работает над автобиографией:

«Я начинал писать уже раз десять. Итак, у меня есть материал. И всё, что потребуется, это продолжать писать после того, как я начну. И у меня множество отличных идей. Даже до того, как я стал музыкантом, моё детство — это сумасшедшая, сумасбродная, странная, необычная история. Есть несколько моментов, о которых я иногда рассказываю людям в одном предложении, и они говорят: "Вот дерьмо! Как ты вообще здесь оказался?"

Это важно, и это, вероятно, одна из причин, почему я так много работаю над этой книгой: я хочу, чтобы это была книга, которая, в конечном счёте, имеет какое-то послание, какой-то результат. Не обязательно, что моя жизнь закончилась. Я хочу, чтобы в конце у меня была какая-то цель. И я просто ещё не решил, что именно это будет. Это может быть просто рассказ истории, и это прекрасно. Но это дикая история, и я хочу, чтобы это была книга, которая обратится к широкому кругу людей, о том, что может произойти в разрушенных браках, — со ссылками на моё детство и на то, что оба моих родителя неоднократно вступали в брак, пока я рос, — и о множестве различных событий, которые я пережил, и о том, как это повлияло на мою взрослую жизнь, как это повлияло на мою карьеру и решения, которые я принимал. Там есть много интересного. Но я хочу, чтобы это было сделано с любовью и так, чтобы в конечном итоге это помогло людям. Я не хочу, чтобы моя история была просто... Она не о том: "Эй, посмотрите, как тяжело..." Я к тому, что у других людей было намного хуже, чем у меня, поверьте мне, когда я вам это говорю. Но в то же время я хочу, чтобы это было что-то вроде: "Эй, я знаю, каково это". Я хочу достучаться до людей, и чтобы это имело какое-то значение».




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