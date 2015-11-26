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Tony Harnell & The Mercury Train

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TONY HARNELL: «Ко мне обращались DREAM THEATER»



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TONY HARNELL в рамках недавней беседы с Vinyl Writer Music ответил на вопрос о том, как он преодолел промежуток времени между альбомом "Realized Fantasies" и альбомом "Firefly":

«После периода "Realized Fantasies", после японского тура я вернулся в Нью-Йорк и женился. Я начал играть много акустических концертов по всему Нью-Йорку; я снова занялся сёрфингом; я готовил, просто был женат и впитывал музыку 90-х, которая выходила.

Некоторые интересные вещи произошли в начале 90-х после "Realized Fantasies". Не многие знают об этом, но мне предложили — не помню, было ли это прослушивание, предложение, или просто они были заинтересованы в том, чтобы поговорить со мной об этом — но DREAM THEATER обратились ко мне до того, как они взяли James'а (LaBrie). Я помню, как ходил на них и был потрясён, но подумал про себя: "Я не знаю как петь". В тот период мне позвонил Yngwie (Malmsteen). Я также попал в финальную тройку, которую Judas Priest рассматривали на замену Rob Halford'у. Я им очень понравился, но я услышал, что у меня слишком длинные волосы. Я подумал: "Это глупо. Я, б$$$ь, подстригусь, чувак!" И я действительно обрезал их вскоре после этого».

Former TNT Vocalist TONY HARNELL Looks Back On The Early '90s -



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