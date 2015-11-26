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Tony Harnell & The Mercury Train

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TONY HARNELL уже четыре года не брал в рот крепкого



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TONY HARNELL тридцатого января отметил важную для себя дату:

«Сегодня исполняется 4 года без алкоголя. Спасибо всем тем, кто поддерживал меня на моём пути. Посылаю лучи любви тем, кто сегодня испытывает трудности. Берегите себя. #благодарность #onedayatatime #nojudgement #love».

Прежде он сказал, что его пьянство отчасти стало причиной ухода из SKID ROW, объяснив, что это был «очень глупый» и «очень непрофессиональный» поступок.

Former TNT And SKID ROW Singer TONY HARNELL Celebrates Four Years Of Sobriety





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