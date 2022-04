27 апр 2022



TONY HARNELL в Metal Hall Of Fame



TONY HARNELL будет введён в Metal Hall Of Fame на M3 Festival, который состоится седьмого мая в Columbia, MD.



«Для меня большая честь и почёт быть не только включённым в Metal Hall of Fame, но и оказаться рядом со многими великими артистами, кто уже там находится. И спасибо Metal Hall Of Fame за ту удивительную благотворительную работу, которую вы делаете!»







+1 -0



просмотров: 109