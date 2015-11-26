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Tony Harnell & The Mercury Train

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TONY HARNELL: «Гранж не убивал хард-рок 80-х»



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TONY HARNELL высказался насчет популярного заблуждения о том, что появление гранжа убило хард-рок сцену 80-х

«Я не думаю, что гранж убил хард-рок 80-х; дело в лейблах и слишком большом количестве подписанных контрактов. Все эти синглы появились в конце 80-х и в 90-х, когда на ранних этапах подписывались просто любые группы с длинными волосами, симпатичным певцом, хорошим гитаристом и нормальными песнями. Я думаю, этого было слишком много. MTV было перегружено этим, и все стали звучать одинаково. Наша первая пластинка вышла в 84-85 годах, так что мы были в самом начале всего этого. В 87-м, когда мы выпустили Tell No Tales, появились GUNS N'ROSES, BON JOVI выпустили Slippery When Wet, были группы, которые немного отличались друг от друга. POISON была глэм-группой, Mötley Crüe просто зажигали... Это была прекрасная подборка, но потом начался потоп и появилось слишком много подписанных контрактов»

Former TNT Vocalist TONY HARNELL - "I Don't Think Grunge Killed '80s Hard Rock; It's The Labels And Too Many Signings"



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