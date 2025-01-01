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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
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Corrosion of Conformity

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19 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку

11 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY отправились в студию

4 ноя 2024 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

30 окт 2024 : 		 BOBBY LANDGRAF выступит с CORROSION OF CONFORMITY

22 сен 2024 : 		 MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY

10 июл 2024 : 		 RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY

3 авг 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY получили золото

10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым

27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

14 июн 2020 : 		 Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY

16 фев 2020 : 		 Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

13 фев 2020 : 		 Неизданный трек с участием Рида Маллена

3 фев 2020 : 		 CORROSION OF CONFORMITY почтили память Рида Маллена

29 янв 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о Риде Маллине

28 янв 2020 : 		 Музыканты отреагировали на известие о смерти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

28 янв 2020 : 		 Умер барабанщик CORROSION OF CONFORMITY

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

31 июл 2019 : 		 CORROSION OF CONFORMITY «начинают думать» о новом материале

25 июл 2018 : 		 Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY возвращается в строй

13 янв 2018 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

28 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMIT

21 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY

1 дек 2017 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY
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|||| 19 янв 2025

CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку



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CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку к записи нового альбома — об этом сообщил Bobby Landgraf




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