MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY



MIKE DEAN сообщил о своем уходе из CORROSION OF CONFORMITY.



«Недавно я принял решение уйти из CORROSION OF CONFORMITY, группы, которую 40 с лишним лет назад основали Reed Mullin, Woody Weatherman и я сам.



Я очень горжусь всем, что мы сделали вместе, и с нетерпением жду новых выступлений группы в будущем.



Когда я вновь присоединился к COC для завершения работы над альбомом «Deliverance», я переехал обратно в Роли, штат Северная Каролина, чтобы полностью посвятить себя творчеству, но время, расстояние, побочные проекты и жизнь в целом изменили все это.



С тех пор как Рид отдалился от группы, а затем ушел из жизни, мне стало трудно сотрудничать над новым материалом с участниками группы, живущими за сотни миль от нас.



Я с нетерпением жду возможности создать новую музыкальную команду в Роли, чтобы создавать новую музыку с большей скоростью и с большим акцентом на свои собственные идеи, чем в последнее время. Также я надеюсь продолжить записывать и продюсировать других артистов.



Всего наилучшего Woodroe, Pepper и команде COC, и, самое главное, большое спасибо поклонникам всех итераций группы, которые делали это реальностью все эти годы. Салют!»



Остальные участники:



«Мы, Woodroe и Pepper, полностью поддерживаем будущие начинания Dean'а и желаем ему всего наилучшего в его поисках. Мы благодарны за созданную музыку и (R)эволюционные пути». Тем не менее, эта книга CORROSION не закончена, и поезд не остановится.



Возможность играть музыку и творить — это то, к чему мы не относимся легкомысленно, и мы не собираемся от нее отказываться». Новая запись COC находится в процессе работы и будет выпущена в 2025 году.



Огромная любовь и уважение всем свободомыслящим друзьям и фанатам по всему миру, которые хотят сделать еще больше. Без вас мы просто глухонемые из гаража.



До встречи на горизонте.



Оставайтесь с нами, сохраняйте любовь к тяжелой музыке!»

