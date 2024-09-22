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*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
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Corrosion of Conformity

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MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY



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MIKE DEAN сообщил о своем уходе из CORROSION OF CONFORMITY.

«Недавно я принял решение уйти из CORROSION OF CONFORMITY, группы, которую 40 с лишним лет назад основали Reed Mullin, Woody Weatherman и я сам.

Я очень горжусь всем, что мы сделали вместе, и с нетерпением жду новых выступлений группы в будущем.

Когда я вновь присоединился к COC для завершения работы над альбомом «Deliverance», я переехал обратно в Роли, штат Северная Каролина, чтобы полностью посвятить себя творчеству, но время, расстояние, побочные проекты и жизнь в целом изменили все это.

С тех пор как Рид отдалился от группы, а затем ушел из жизни, мне стало трудно сотрудничать над новым материалом с участниками группы, живущими за сотни миль от нас.

Я с нетерпением жду возможности создать новую музыкальную команду в Роли, чтобы создавать новую музыку с большей скоростью и с большим акцентом на свои собственные идеи, чем в последнее время. Также я надеюсь продолжить записывать и продюсировать других артистов.

Всего наилучшего Woodroe, Pepper и команде COC, и, самое главное, большое спасибо поклонникам всех итераций группы, которые делали это реальностью все эти годы. Салют!»

Остальные участники:

«Мы, Woodroe и Pepper, полностью поддерживаем будущие начинания Dean'а и желаем ему всего наилучшего в его поисках. Мы благодарны за созданную музыку и (R)эволюционные пути». Тем не менее, эта книга CORROSION не закончена, и поезд не остановится.

Возможность играть музыку и творить — это то, к чему мы не относимся легкомысленно, и мы не собираемся от нее отказываться». Новая запись COC находится в процессе работы и будет выпущена в 2025 году.

Огромная любовь и уважение всем свободомыслящим друзьям и фанатам по всему миру, которые хотят сделать еще больше. Без вас мы просто глухонемые из гаража.

До встречи на горизонте.

Оставайтесь с нами, сохраняйте любовь к тяжелой музыке!»




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22 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Жаль. Такую музыку реально на дистанте вместе не поделать.
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22 сен 2024
Damien
Искренне жаль, но, видимо, такова уж жизнь, и разногласия даже между людьми, настроенными на одну волну, порой становятся непреодолимыми. Однако мир всегда открыт для новых творческих свершений - лишь бы было желание творить и дальше, но уже, разумеется, в другой компании.

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