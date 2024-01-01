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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
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Corrosion of Conformity

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10 июл 2024 : 		 RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY

3 авг 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY получили золото

10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым

27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

14 июн 2020 : 		 Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY

16 фев 2020 : 		 Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

13 фев 2020 : 		 Неизданный трек с участием Рида Маллена

3 фев 2020 : 		 CORROSION OF CONFORMITY почтили память Рида Маллена

29 янв 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о Риде Маллине

28 янв 2020 : 		 Музыканты отреагировали на известие о смерти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

28 янв 2020 : 		 Умер барабанщик CORROSION OF CONFORMITY

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

31 июл 2019 : 		 CORROSION OF CONFORMITY «начинают думать» о новом материале

25 июл 2018 : 		 Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY возвращается в строй

13 янв 2018 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

28 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMIT

21 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY

1 дек 2017 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

16 ноя 2017 : 		 Трейлер нового альбома CORROSION OF CONFORMITY

11 ноя 2017 : 		 Новая песня CORROSION OF CONFORMITY

23 сен 2017 : 		 Умер бывший вокалист CORROSION OF CONFORMITY

16 ноя 2016 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY
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RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY



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RYAN ADAMS исполнил композицию CORROSION OF CONFORMITY "Clean My Wounds" 21 июня в Meymandi Concert Hall — видео доступно ниже.

PEPPER KEENAN: «Я давно являюсь другом и поклонником музыки и мастерства Ryan'а. В юности мы с C.O.C. и Ryan'ом выступали в одних и тех же местах в Старом Северном штате. Я считаю Ryan'а одним из лучших исполнителей и авторов песен. Я был уверен в этом еще тогда, и до сих пор уверен. Услышать, как он так красиво и проникновенно исполняет одну из наших песен, да еще и посвящает ее моему отцу, было, мягко говоря, трогательно. Честно говоря, я замер на месте. Это было очень необычно на многих уровнях и с разными эмоциями. Спасибо тебе за это, брат. Всегда с любовью и уважением».




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