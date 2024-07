сегодня



RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY



RYAN ADAMS исполнил композицию CORROSION OF CONFORMITY "Clean My Wounds" 21 июня в Meymandi Concert Hall — видео доступно ниже.



PEPPER KEENAN: «Я давно являюсь другом и поклонником музыки и мастерства Ryan'а. В юности мы с C.O.C. и Ryan'ом выступали в одних и тех же местах в Старом Северном штате. Я считаю Ryan'а одним из лучших исполнителей и авторов песен. Я был уверен в этом еще тогда, и до сих пор уверен. Услышать, как он так красиво и проникновенно исполняет одну из наших песен, да еще и посвящает ее моему отцу, было, мягко говоря, трогательно. Честно говоря, я замер на месте. Это было очень необычно на многих уровнях и с разными эмоциями. Спасибо тебе за это, брат. Всегда с любовью и уважением».







