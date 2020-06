14 июн 2020



Новое видео ALCATRAZZ



ALCATRAZZ тридцать первого июля выпустят первый с 1986 года студийный материал, получивший название "Born Innocent", — за его сведение и мастеринг отвечал Andy Haller. В качестве гостей в записи принимали участие множество музыкантов: Chris Impellitteri в композиции "Born Innocent", Bob Kulick сочинил и записал партии гитары для "I Am The King", японский виртуоз Nozomu Wakai сочинил и записал партии гитары в "Finn McCool", Steve Vai написал композицию "Dirty Like The City". "Something That I Am Missing" и "Warth Lane" были написаны, а также для них записаны гитарные партии Dario Mollo, басист RIOT Don Van Stavern сыграл на "Polar Bear", "Finn McCool", "London 1666", "Dirty Like The City" и "Paper Flags". D. Kendall Jones написал и записал партии для "We Still Remember", а для трека "Paper Flags" небольшое соло записал лидер ANNIHILATOR Jeff Waters.



Трек-лист:



01. Born Innocent



02. Polar Bear



03. Finn McCool



04. We Still Remember



05. London 1666



06. Dirty Like The City



07. I Am The King



08. Something That I Am Missing



09. Paper Flags



10. The Wound Is Open



11. Body Beautiful



12. Warth Lane



13. For Tony



Видео на "London 1666" доступно для просмотра ниже.

























просмотров: 1171