Участники ALCATRAZZ отправили Graham'a Bonnet'a с подружкой Кху-Ям



В недавнем сообщении на своей официальной странице в соцсетях Alcatrazz/Jimmy Waldo ответили на недавние комментарии Graham'a Bonnet'a и его подружки Beth-Ami Heavenstone, сообщает Marko Syrja на Metal-Rules.com.



В частности, на видео, в котором Beth-Ami (которая, похоже, единственная, кто говорит) утверждает, что Jimmy Waldo и другие участники нынешнего состава группы «ничего не сочинили» на любых прошлых альбомах Alcatrazz, и что любые авторства, приписанные им, были простым простым проявлением благородства Graham'a.



Группа заявила на своей странице (примечание: они не говорят от имени нынешнего вокалиста Doogie White'а):



«Как эта женщина может претендовать на роль эксперта в вопросе "кто что на самом деле написал" 40 лет назад?



По её собственному признанию в полном интервью, "она ничего не знала о Graham'e до встречи с ним" в 2013 году.



Вот один из таких примеров: "Помните песню под названием "Island In The Sun"?



Основную тему этой фирменной песни ALCATRAZZ (возможно, первого успешного сингла группы на MTV) написал Jimmy Waldo, переходную часть — Yngwie Malmsteen, а текст и вокальную мелодию — Graham Bonnet, вот пример того, как нужно справедливо отдавать должное авторам.



Песню, содержащую партии Jimmy (всю основную линию мелодии), когда она называлась "Take Another Ride" как демо New England (предыдущей группы Jimmy и Gary до ALCATRAZZ), можно услышать ниже и сравнить самим с тем, что было выпущено как ALCATRAZZ.



Очевидно, что "Island In The Sun" стала лучшей песней благодаря СОТРУДНИЧЕСТВУ авторов в ALCATRAZZ (включая Graham'a Bonnet'a и Yngwie Malmsteen'a), но исключение человека, который написал главную часть знаковой песни (прямо заявив: "Те парни никогда ничего не сочиняли", основываясь на текущем личном отношении/проблеме торговой марки), показывает отсутствие собственного достоинства у Graham'a Bonnet'a.



Jimmy был соавтором множества других песен, как с Graham'ом в составе Graham Bonnet Band, Blackthorne и ALCATRAZZ, так и с другими участниками ALCATRAZZ в прошлом и настоящем.



Кроме того, он активно работал с Quiet Riot, New England и многими другими проектами. Гитарист ALCATRAZZ Joe Stump стал соавтором большей части альбома "Born Innocent" и продолжает оставаться основным автором в группе в настоящее время.



Можно с уверенностью сказать, что общее звучание ALCATRAZZ всегда в значительной степени определялось гитаристом группы в то время, а не тобой, Graham. Именно поэтому первые три альбома звучат очень непохоже друг на друга, и зачастую Jimmy сочинял материал с тем гитаристом, который был в то время в группе, и отлично ладил со всеми тремя.



К сожалению, это ещё один пример того, как Graham пытается присвоить себе чужие заслуги, только на этот раз за него говорит его девушка.



Более того, за последние 4 года мы читали и видели множество интервью, в которых Graham дискредитировал своих бывших товарищей по группе, утверждая, что участники этой группы были низкопробными музыкантами, или, цитируя Graham'a прямо, "притворщиками".



Мы предпочли занять выжидательную позицию, быть выше подобных свар и хотели продолжать в том же духе, но теперь эта сдержанность с нашей стороны официально закончилась.



Хотя это может быть личное мнение по поводу этих исполнителей со стороны Graham'а, неверный нарратив, который эти двое продолжают публично продвигать, крайне неуважителен и непрофессионален по отношению к другим авторам и исполнителям, которые работали с Graham'ом в группе ALCATRAZZ, а также в других проектах с ним.



Неприятно слышать резкие слова от Бет-Ами Хевенстоун, которая сама не играла на бас-гитаре ни на одном из альбомов Graham Bonnet Band "The Book" или "Meanwhile, Back In The Garage" (где она указана в качестве исполнителя)... Если вдруг вы хотите поговорить о "воздании должного людям", то, возможно, забыли, что Jimmy был в составе группы в то время и точно знает, кто на чём играл.



И если вы действительно хотите начать накидывать на вентилятор, то в эту игру можно играть и вдвоём. Мы также можем рассказать, как начиная с января 2017 года в Корпус-Кристи, штат Техас, ты, Graham, большую часть своих сетов исполняешь под фанеру. Да, это был обман, который мы использовали для себя (как средство, чтобы продержаться на концерте и заработать на жизнь), поскольку без вокальных дорожек твое исполнение выгоняло фанатов из зала.



Ты же не критиковал работу Jimmy, когда он записывал, корректировал и бесплатно проводил недели напролёт, готовя твои фальшивые треки к туру, не так ли? Записывал их в ProTools и даже купил компьютер для нашего тогдашнего барабанщика (Mark'а Benquechea), чтобы тот запускал эти дорожки?



Мы предлагаем тебе самому отвечать на вопросы в собственных интервью и не забывать о вежливости. В противном случае, мы всегда можем начать публично обсуждать те вещи, которые ты часто любил говорить о покойном великом Ронни Джеймсе Дио, о твоих коллегах, таких как David Coverdale, Joe Lynn Turner (до того, как вы начали с ним хорошо ладить), Rob Halford, Michael Schenker, да и почти всех, с кем ты когда-либо работал, кого не звали Don Airey, Trevor Gordon или Barry Gibb.



Веди себя хорошо...



ALCATRAZZ».



















