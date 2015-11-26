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Alcatrazz

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23 июл 2008 : 		 ALCATRAZZ готовятся к записи нового альбома
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GRAHAM BONNET проясняет за ALCATRAZZ



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GRAHAM BONNET опубликовал сообщение, в котором разъясняет ситуацию вокруг ALCATRAZZ:

«Всем привет! Со времени моего последнего сообщения я получил много писем, в которых выражалось замешательство по поводу ситуации с группой, и снова, вместо того, чтобы ответить индивидуально, я проясню здесь.

Когда мой менеджер ушёл в отставку в июне, я спросил группу сообща, не заинтересованы ли они в турне в поддержку нового альбома. Они сообщили мне, что они заинтересованы в туре только в том случае, если в турне будет участвовать мой бывший менеджер. Никто не был "уволен", мы просто расстались. Так как это ознаменовало конец этой версии ALCATRAZZ, я сразу же начал искать новых исполнителей для ещё одного нового состава ALCATRAZZ. Я выступал с другими версиями ALCATRAZZ с момента распада первоначальной группы, впервые я играл с оригинальными участниками и впервые записал альбом под именем ALCATRAZZ.

В день, когда мой менеджер ушёл в отставку, он также отстранил меня от должности администратора FB-страницы группы Graham Bonnet и ALCATRAZZ, так что я не мог сообщить поклонникам о том, что происходило до недавнего времени, когда FB вернул мне страницу. Первое недоразумение произошло, когда я разместил на странице группы сообщение о том, что GRAHAM BONNET и ALCATRAZZ больше не связаны с менеджментом Giles'а Lavery. Когда я сказал это, я не имел в виду недавний состав. Они уже сообщили мне за несколько месяцев до этого, что будут гастролировать только с моим бывшим менеджером, а для меня это означало, что они уволились. Моя ссылка была на мою новую версию ALCATRAZZ.

У меня нет планов отказываться от названия ALCATRAZZ, и я ожидаю, что они тоже этого не сделают. Это старая история — группы распадаются, и появляются две версии. Меня это не беспокоит. Последние несколько лет я гастролировал с Doogie и Schenker Fest, и он хороший друг и чертовски хороший исполнитель. На мой взгляд, не бывает слишком много музыки. Люди могут слушать ту или иную версию, или обе версии, и выбирать, что им нравится. Меня не интересуют ссоры из-за названия, я предпочитаю просто создавать музыку».

GRAHAM BONNET -



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