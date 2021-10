сегодня



Новое видео ALCATRAZZ



"Grace Of God", новое видео группы ALCATRAZZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "V", выходящего 15 октября.



Трек-лист:



01. Guardian Angel



02. Nightwatch



03. Sword Of Deliverance



04. Turn Of The Wheel



05. Blackheart



06. Grace Of God



07. Return To Nevermore



08. Target



09. Maybe Tomorrow



10. House Of Lies



11. Alice's Eyes



12. Dark Day For My Soul































