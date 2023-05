сегодня



Новое видео ALCATRAZZ



“Bring On The Rawk”, новое видео ALCATRAZZ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Take No Prisoners", выход которого намечен на 19 мая на Silver Lining Music.



Трек-лист:



1. Little Viper

2. Don’t Get Mad…Get Even (feat. Girlschool)

3. Battlelines

4. Strangers

5. Gates of Destiny

6. Alcatrazz

7. Holy Roller (Love’s Temple)

8. Power in Numbers

9. Salute the Colours

10. Bring on the Rawk







