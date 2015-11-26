6 дек 2020



Бывший вокалист ALCATRAZZ : «Фиг-Вам!»



Бывший вокалист ALCATRAZZ GRAHAM BONNET после новостей о том, что группа поменяла вокалиста, опубликовал в своих социальных сетях следующее сообщение:



«Всем привет, Graham на связи! Я получил несколько сообщений касательно ранее распространенного пресс-релиза моими бывшими коллегами и считаю, что лучше сразу здесь, чем лично по одному.



Хочу прояснить, я буду записываться и выступать с ALCATRAZZ. Я основатель и основной автор материала с момента появления команды в 83 году. Сейчас я в студии заканчиваю третью пластинку GRAHAM BONNET BAND и как только с ней закончу, начну работу над новым ALCATRAZZ.



Весной я представлю вам невероятный новый состав и я просто с нетерпением жду момента, когда смогу поехать с концертами, до встречи с вами!»







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