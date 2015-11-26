Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*METALLICA почти месяц занята сочинением 58
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 56
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 34
[= ||| все новости группы



*

Alcatrazz

*



6 дек 2020 : 		 Бывший вокалист ALCATRAZZ: «Фиг-Вам!»

4 дек 2020 : 		 ALCATRAZZ: Graham ↓ Doogie ↑

19 авг 2020 : 		 Звал ли GRAHAM BONNET YNGWIE MALMSTEEN в ALCATRAZZ

2 авг 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

11 июл 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

14 июн 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

6 май 2020 : 		 Новый альбом ALCATRAZZ выйдет летом

20 янв 2020 : 		 В ALCATRAZZ вернулся басист

18 окт 2018 : 		 STEVE VAI в песне ALCATRAZZ

9 май 2017 : 		 Рассказ о выступлении ALCATRAZZ

24 окт 2016 : 		 Основатели ALCATRAZZ выступят вместе с GRAHAM BONNET BAND

13 май 2010 : 		 ALCATRAZZ представили нового ударника

11 сен 2009 : 		 ALCATRAZZ поменяли ударника

23 июл 2008 : 		 ALCATRAZZ готовятся к записи нового альбома
| - |

|||| 6 дек 2020

Бывший вокалист ALCATRAZZ: «Фиг-Вам!»



*
zoom
*
* *
Бывший вокалист ALCATRAZZ GRAHAM BONNET после новостей о том, что группа поменяла вокалиста, опубликовал в своих социальных сетях следующее сообщение:

«Всем привет, Graham на связи! Я получил несколько сообщений касательно ранее распространенного пресс-релиза моими бывшими коллегами и считаю, что лучше сразу здесь, чем лично по одному.

Хочу прояснить, я буду записываться и выступать с ALCATRAZZ. Я основатель и основной автор материала с момента появления команды в 83 году. Сейчас я в студии заканчиваю третью пластинку GRAHAM BONNET BAND и как только с ней закончу, начну работу над новым ALCATRAZZ.

Весной я представлю вам невероятный новый состав и я просто с нетерпением жду момента, когда смогу поехать с концертами, до встречи с вами!»

GRAHAM BONNET Vows To Move Forward With His Version Of ALCATRAZZ, Says New Lineup Will Be Announced In The Spring



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 418

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом