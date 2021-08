сегодня



Новая песня ALCATRAZZ



“Guardian Angel”, новая песня группы ALCATRAZZ, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома V, выход которого запланирован на пятнадцатое октября:



"Guardian Angel"

"Nightwatch"

"Sword Of Deliverance"

"Turn Of The Wheel"

"Blackheart"

"Grace Of God"

"Return To Nevermore"

"Target"

"Maybe Tomorrow"

"House Of Lies"

"Alice’s Eyes"

"Dark Day For My Soul"







