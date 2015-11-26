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Alcatrazz

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29 авг 2021 : 		 Новая песня ALCATRAZZ

23 июл 2021 : 		 Новая песня ALCATRAZZ

14 июн 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALCATRAZZ

4 июн 2021 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

9 дек 2020 : 		 GRAHAM BONNET проясняет за ALCATRAZZ

6 дек 2020 : 		 Бывший вокалист ALCATRAZZ: «Фиг-Вам!»

4 дек 2020 : 		 ALCATRAZZ: Graham ↓ Doogie ↑

19 авг 2020 : 		 Звал ли GRAHAM BONNET YNGWIE MALMSTEEN в ALCATRAZZ

2 авг 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

11 июл 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

14 июн 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

6 май 2020 : 		 Новый альбом ALCATRAZZ выйдет летом

20 янв 2020 : 		 В ALCATRAZZ вернулся басист

18 окт 2018 : 		 STEVE VAI в песне ALCATRAZZ

9 май 2017 : 		 Рассказ о выступлении ALCATRAZZ

24 окт 2016 : 		 Основатели ALCATRAZZ выступят вместе с GRAHAM BONNET BAND

13 май 2010 : 		 ALCATRAZZ представили нового ударника

11 сен 2009 : 		 ALCATRAZZ поменяли ударника

23 июл 2008 : 		 ALCATRAZZ готовятся к записи нового альбома
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Новая песня ALCATRAZZ



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“Guardian Angel”, новая песня группы ALCATRAZZ, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома V, выход которого запланирован на пятнадцатое октября:

"Guardian Angel"
"Nightwatch"
"Sword Of Deliverance"
"Turn Of The Wheel"
"Blackheart"
"Grace Of God"
"Return To Nevermore"
"Target"
"Maybe Tomorrow"
"House Of Lies"
"Alice’s Eyes"
"Dark Day For My Soul"

ALCATRAZZ Unleash Frantic New Single "Guardian Angel" Feat. SAXON's NIGEL GLOCKLER; Music Video Streaming



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