Новая песня ALCATRAZZ

“Guardian Angel”, новая песня группы ALCATRAZZ, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома V, выход которого запланирован на пятнадцатое октября:
"Guardian Angel"
"Nightwatch"
"Sword Of Deliverance"
"Turn Of The Wheel"
"Blackheart"
"Grace Of God"
"Return To Nevermore"
"Target"
"Maybe Tomorrow"
"House Of Lies"
"Alice’s Eyes"
"Dark Day For My Soul"
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