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Alcatrazz

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19 авг 2020 : 		 Звал ли GRAHAM BONNET YNGWIE MALMSTEEN в ALCATRAZZ

2 авг 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

11 июл 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

14 июн 2020 : 		 Новое видео ALCATRAZZ

6 май 2020 : 		 Новый альбом ALCATRAZZ выйдет летом

20 янв 2020 : 		 В ALCATRAZZ вернулся басист

18 окт 2018 : 		 STEVE VAI в песне ALCATRAZZ

9 май 2017 : 		 Рассказ о выступлении ALCATRAZZ

24 окт 2016 : 		 Основатели ALCATRAZZ выступят вместе с GRAHAM BONNET BAND

13 май 2010 : 		 ALCATRAZZ представили нового ударника

11 сен 2009 : 		 ALCATRAZZ поменяли ударника

23 июл 2008 : 		 ALCATRAZZ готовятся к записи нового альбома
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|||| 19 авг 2020

Звал ли GRAHAM BONNET YNGWIE MALMSTEEN в ALCATRAZZ



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В рамках недавнего разговора с вокалистом ALCATRAZZ, у Graham'a Bonnet'a спросили, спрашивал ли он у YNGWIE MALMSTEEN'a о возможном участии в записи недавнего альбома "Born Innocent":

«Нет (смеется) и все потому, что я его знаю. Я знаю, что он очень, очень-очень занят и он не хочет этого. Я помню, он как то сказал: "Я не хочу возвращаться, всегда иду вперед". И это для меня понятно. Может однажды он сыграет в этой группе или с моей группой или еще где-то, я не знаю. На текущий момент он занимается всем сам, так что удачи ему в этом. Он по-прежнему отличный музыкант и исполнитель».

Did GRAHAM BONNET Ask YNGWIE MALMSTEEN To Contribute To New ALCATRAZZ Album? - "I Remember Him Saying, 'I DonвЂ™t Want To Go Back, Always Go Forward'"



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