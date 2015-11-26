19 авг 2020



Звал ли GRAHAM BONNET YNGWIE MALMSTEEN в ALCATRAZZ



В рамках недавнего разговора с вокалистом ALCATRAZZ, у Graham'a Bonnet'a спросили, спрашивал ли он у YNGWIE MALMSTEEN'a о возможном участии в записи недавнего альбома "Born Innocent":



«Нет (смеется) и все потому, что я его знаю. Я знаю, что он очень, очень-очень занят и он не хочет этого. Я помню, он как то сказал: "Я не хочу возвращаться, всегда иду вперед". И это для меня понятно. Может однажды он сыграет в этой группе или с моей группой или еще где-то, я не знаю. На текущий момент он занимается всем сам, так что удачи ему в этом. Он по-прежнему отличный музыкант и исполнитель».







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