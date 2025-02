сегодня



Фрагмент нового релиза IGGY POP



24 января лейбл earMUSIC выпустил новый концертный релиз IGGY POP, "Iggy Pop Live At Montreux Jazz Festival 2023", фрагмент из которого, Gimme Danger, доступен для просмотра ниже:



01. Five Foot One

02. T.V. Eye

03. Modern Day Ripoff

04. Raw Power

05. Gimme Danger

06. The Passenger

07. Lust For Life

08. Endless Sea

09. Death Trip

10. Sick Of You

11. I Wanna Be Your Dog

12. Search And Destroy

13. Mass Production

14. Nightclubbing

15. Down On The Street

16. Loose

17. Frenzy http://www.iggypop.com







