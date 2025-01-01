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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 301
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
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Ingested

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12 фев 2025 : 		 Новое видео INGESTED

24 окт 2024 : 		 Новое видео INGESTED

18 июл 2024 : 		 Новое видео INGESTED

6 апр 2024 : 		 Новый альбом INGESTED доступен для прослушивания

3 мар 2024 : 		 Новая песня INGESTED

19 янв 2024 : 		 Новое видео INGESTED

3 июл 2023 : 		 Новое видео INGESTED

27 апр 2023 : 		 Новое видео INGESTED

8 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от INGESTED

1 мар 2023 : 		 Новое видео INGESTED

26 дек 2022 : 		 Демонстрационное видео INGESTED

8 ноя 2022 : 		 Новое видео INGESTED

26 окт 2022 : 		 Документальный фильм от INGESTED

6 окт 2022 : 		 Новое видео INGESTED

4 сен 2022 : 		 Новое видео INGESTED

19 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео INGESTED

15 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео INGESTED

4 авг 2022 : 		 Новое видео INGESTED

22 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео от INGESTED

18 июл 2022 : 		 Демонстрационное видео INGESTED

21 июн 2022 : 		 Новое видео INGESTED

31 май 2022 : 		 Демонстрационное видео INGESTED

14 янв 2022 : 		 Новое видео INGESTED

16 окт 2021 : 		 Альбом INGESTED на виниле

24 сен 2021 : 		 INGESTED на Metal Blade Records

9 июл 2021 : 		 Обучающее видео от INGESTED
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|||| сегодня

Новое видео INGESTED



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“Altar Of Flesh”, новое видео INGESTED, доступно для просмотра ниже.




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