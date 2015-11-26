Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 69
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 32
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 26
*MEGADETH записывают 18 песен 23
[= ||| все новости группы



*

Powerman 5000

*



30 июн 2020 : 		 Вокалист POWERMAN 5000: «Люди эгоистичны и заносчивы»

4 июн 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 мар 2020 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

1 ноя 2018 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

27 окт 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

15 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

5 сен 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 авг 2017 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

13 июн 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

6 фев 2017 : 		 POWERMAN 5000 записали десять песен

27 июн 2014 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 май 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

21 май 2014 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

27 мар 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в мае

16 июл 2013 : 		 POWERMAN 5000 почти закончили запись

3 авг 2009 : 		 Название нового альбома POWERMAN 5000

9 июл 2009 : 		 POWERMAN 5000 завершили работу над новым альбомом
| - |

|||| сегодня

Вокалист POWERMAN 5000: «Люди эгоистичны и заносчивы»



*
zoom
*
* *
Вокалист POWERMAN 5000 отреагировал на заметный рост числа заболевших в США COVID-19 после ослабления изоляции:

«Непрекращающийся рост заболевших COVID-19 в США вовсе не из-за того, что делают больше тестов или были протесты. Это потому, что люди эгоистичны, заносчивы и глупы. Мы как нация уже доказали, что неспособны на то, что необходимо. Плюс нулевое руководство по обучению, вдохновению и побуждению к действию».

POWERMAN 5000 Frontman Says





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 129

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом