Вокалист POWERMAN 5000: «Люди эгоистичны и заносчивы»
Вокалист POWERMAN 5000 отреагировал на заметный рост числа заболевших в США COVID-19 после ослабления изоляции:
«Непрекращающийся рост заболевших COVID-19 в США вовсе не из-за того, что делают больше тестов или были протесты. Это потому, что люди эгоистичны, заносчивы и глупы. Мы как нация уже доказали, что неспособны на то, что необходимо. Плюс нулевое руководство по обучению, вдохновению и побуждению к действию».
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