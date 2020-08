сегодня



Новое видео POWERMAN 5000



"Brave New World", новое видео группы POWERMAN 5000, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Noble Rot", выходящего 28 августа на Cleopatra Records.



Трек-лист:



01. Cannibal Killers That Kill Everyone



02. Brave New World



03. Play God Or Play Dead



04. Black Lipstick



05. Special Effects



06. Let The Insects Rule



07. Movie Blood



08. Strange People Doing Strange Things



09. We Got The Beat



10. VHS



















+2 -0



просмотров: 464