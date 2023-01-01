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*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 31
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
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Powerman 5000

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11 янв 2023 : 		 Вокалист POWERMAN 5000: «Пандемия дала и возможности»

29 дек 2022 : 		 POWERMAN 5000 в процессе работы над альбомом

27 дек 2022 : 		 Вокалист POWERMAN 5000 — об уходе с лейбла в 2003 году

2 авг 2021 : 		 Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные деньки!»

18 окт 2020 : 		 Новая версия песни POWERMAN 5000

15 сен 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

13 авг 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

30 июн 2020 : 		 Вокалист POWERMAN 5000: «Люди эгоистичны и заносчивы»

4 июн 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 мар 2020 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

1 ноя 2018 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

27 окт 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

15 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

5 сен 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 авг 2017 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

13 июн 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

6 фев 2017 : 		 POWERMAN 5000 записали десять песен

27 июн 2014 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 май 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

21 май 2014 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

27 мар 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в мае

16 июл 2013 : 		 POWERMAN 5000 почти закончили запись

3 авг 2009 : 		 Название нового альбома POWERMAN 5000

9 июл 2009 : 		 POWERMAN 5000 завершили работу над новым альбомом
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|||| 11 янв 2023

Вокалист POWERMAN 5000: «Пандемия дала и возможности»



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Вокалист POWERMAN 5000 Spider One поговорил о пластинке "The Noble Rot", выпущенной в августе 2020 года:

«По-моему, мы закончили пластинку до этого, а первое видео сняли ещё до пандемии. Так что мы просто готовились к обычной обстановке и собирались отправиться в турне. Кажется, у нас была запланирована пара туров для продвижения пластинки. А потом всё остановилось, и мы посчитали: "О, хорошо", как и все остальные: "О, неважно. Мы просто отложим тур на пару недель, а потом вернёмся к нему". А потом пара недель превратилась в пару лет. Это был очень странный способ выпустить альбом, потому что обычный способ — это отправиться на гастроли, получить отзывы от поклонников и исполнить песни. А такого на самом деле не было. Но альбом, с точки зрения стриминга, был более успешным, чем предыдущий. Поэтому я думаю, что пандемия позволила людям остаться дома и, возможно, послушать больше музыки и открыть для себя больше нового. Так что я не рассматриваю это как потерю или что-то в этом роде. Просто это был другой сценарий. К счастью, теперь мы можем играть некоторые из этих песен. И люди знают их больше, так что всё сложилось».




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