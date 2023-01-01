11 янв 2023



Вокалист POWERMAN 5000: «Пандемия дала и возможности»



Вокалист POWERMAN 5000 Spider One поговорил о пластинке "The Noble Rot", выпущенной в августе 2020 года:



«По-моему, мы закончили пластинку до этого, а первое видео сняли ещё до пандемии. Так что мы просто готовились к обычной обстановке и собирались отправиться в турне. Кажется, у нас была запланирована пара туров для продвижения пластинки. А потом всё остановилось, и мы посчитали: "О, хорошо", как и все остальные: "О, неважно. Мы просто отложим тур на пару недель, а потом вернёмся к нему". А потом пара недель превратилась в пару лет. Это был очень странный способ выпустить альбом, потому что обычный способ — это отправиться на гастроли, получить отзывы от поклонников и исполнить песни. А такого на самом деле не было. Но альбом, с точки зрения стриминга, был более успешным, чем предыдущий. Поэтому я думаю, что пандемия позволила людям остаться дома и, возможно, послушать больше музыки и открыть для себя больше нового. Так что я не рассматриваю это как потерю или что-то в этом роде. Просто это был другой сценарий. К счастью, теперь мы можем играть некоторые из этих песен. И люди знают их больше, так что всё сложилось».







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