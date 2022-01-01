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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 28
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 10
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Powerman 5000

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29 дек 2022 : 		 POWERMAN 5000 в процессе работы над альбомом

27 дек 2022 : 		 Вокалист POWERMAN 5000 — об уходе с лейбла в 2003 году

2 авг 2021 : 		 Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные деньки!»

18 окт 2020 : 		 Новая версия песни POWERMAN 5000

15 сен 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

13 авг 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

30 июн 2020 : 		 Вокалист POWERMAN 5000: «Люди эгоистичны и заносчивы»

4 июн 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 мар 2020 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

1 ноя 2018 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

27 окт 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

15 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

5 сен 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 авг 2017 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

13 июн 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

6 фев 2017 : 		 POWERMAN 5000 записали десять песен

27 июн 2014 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 май 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

21 май 2014 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

27 мар 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в мае

16 июл 2013 : 		 POWERMAN 5000 почти закончили запись

3 авг 2009 : 		 Название нового альбома POWERMAN 5000

9 июл 2009 : 		 POWERMAN 5000 завершили работу над новым альбомом
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POWERMAN 5000 в процессе работы над альбомом



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Вокалист POWERMAN 5000 Spider One в рамках недавней беседы с Metal-Roos ответил на вопрос, есть ли какие-то планы у коллектива относительно нового материала:

«Да. Сейчас мы в самом разгаре. У меня есть куча песен, которые уже написаны и, можно сказать, демо-версия. Так что цель — сделать всё это побыстрее. Это будет приоритетом после того, как мы вернёмся из тура по Австралии [в январе]. Поскольку обратно в путь мы отправимся только в марте. Так что, возможно, в феврале мы постараемся всё смикшировать и закончить, чтобы выпустить альбом в 2023 году».




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