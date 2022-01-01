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POWERMAN 5000 в процессе работы над альбомом



Вокалист POWERMAN 5000 Spider One в рамках недавней беседы с Metal-Roos ответил на вопрос, есть ли какие-то планы у коллектива относительно нового материала:



«Да. Сейчас мы в самом разгаре. У меня есть куча песен, которые уже написаны и, можно сказать, демо-версия. Так что цель — сделать всё это побыстрее. Это будет приоритетом после того, как мы вернёмся из тура по Австралии [в январе]. Поскольку обратно в путь мы отправимся только в марте. Так что, возможно, в феврале мы постараемся всё смикшировать и закончить, чтобы выпустить альбом в 2023 году».







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