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Новая версия песни POWERMAN 5000



POWERMAN 5000 опубликовали специальную версию композиции "When Worlds Collide".



«Перезаписывать 'When Worlds Collide' было сродни прыжку в машине времени. Мы играли эту тему каждый вечер в ходе турне, но я очень давно не слушал запись. Так что когда дошло дело до перезаписи, это был странноватый процесс попытки заново себя воспроизвести. Спустя все прошедшие годы, чувствовал себя незнакомцем».



















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