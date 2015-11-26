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Powerman 5000

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18 окт 2020 : 		 Новая версия песни POWERMAN 5000

15 сен 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

13 авг 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

30 июн 2020 : 		 Вокалист POWERMAN 5000: «Люди эгоистичны и заносчивы»

4 июн 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 мар 2020 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

1 ноя 2018 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

27 окт 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

15 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

5 сен 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 авг 2017 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

13 июн 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

6 фев 2017 : 		 POWERMAN 5000 записали десять песен

27 июн 2014 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 май 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

21 май 2014 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

27 мар 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в мае

16 июл 2013 : 		 POWERMAN 5000 почти закончили запись

3 авг 2009 : 		 Название нового альбома POWERMAN 5000

9 июл 2009 : 		 POWERMAN 5000 завершили работу над новым альбомом
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Новая версия песни POWERMAN 5000



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POWERMAN 5000 опубликовали специальную версию композиции "When Worlds Collide".

«Перезаписывать 'When Worlds Collide' было сродни прыжку в машине времени. Мы играли эту тему каждый вечер в ходе турне, но я очень давно не слушал запись. Так что когда дошло дело до перезаписи, это был странноватый процесс попытки заново себя воспроизвести. Спустя все прошедшие годы, чувствовал себя незнакомцем».

POWERMAN 5000 Releases Special 2020 Version Of 'When Worlds Collide'








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