сегодня



Вокалист POWERMAN 5000 — об уходе с лейбла в 2003 году



В рамках недавней беседы с Heavy вокалист POWERMAN 5000 Spider One рассказал, каково было разорвать контракт с лейблом в 2003 году, на что он ответил:



«Было сложно. На самом деле, если честно, я думал, что на этом всё. Я подумал: "Это было весёлое приключение, но, похоже, оно закончилось.



2003 год был странным временем, потому что всё начинало меняться — скачивание музыки становилось обычным делом, продажи компакт-дисков начали падать, но всё ещё не смертельно. Для многих групп ваша личность и ваше выживание зависели от того, заключили ли вы контракт на запись или нет. Сейчас это смешно, потому что никто не хочет заключать контракт на запись. Но тогда это было похоже на: "О, если у нас нет контракта на запись, то что же делать? Что мы будем делать?" Так что когда DreamWorks прикрыли лавочку, у нас не было лейбла, я помню, как мы закончили тур, посмотрели друг на друга и сказали: "Это было весело. Похоже, пора искать другую работу". Но произошла забавная вещь. Может быть, это было год спустя. Я просто не знал, чем мне заняться. И я обнаружил, что есть компания, занимающаяся видеоиграми, и они обратились к музыкальным супервайзерам с просьбой найти им музыку в стиле POWERMAN 5000. А я сказал: "Вы можете взять настоящую, б$$$ь, штуковину. Я всё ещё жив". Так что я связался с ними, и они [сказали]: "Да, чёрт возьми!" И я написал им оригинальную музыку для видеоигры. И вот тогда-то лампочка и загорелась. Я подумал: "Подождите минутку. Эта музыка всё ещё имеет ценность. Мне не нужен звукозаписывающий лейбл!" Это вдохнуло новую жизнь, и так мы начали двигаться по более независимому пути. И вот прошло 20 лет, и мы всё ещё в строю!»







+0 -0



просмотров: 340

