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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 16
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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Powerman 5000

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27 дек 2022 : 		 Вокалист POWERMAN 5000 — об уходе с лейбла в 2003 году

2 авг 2021 : 		 Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные деньки!»

18 окт 2020 : 		 Новая версия песни POWERMAN 5000

15 сен 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

13 авг 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

30 июн 2020 : 		 Вокалист POWERMAN 5000: «Люди эгоистичны и заносчивы»

4 июн 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 мар 2020 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

1 ноя 2018 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

27 окт 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

15 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

5 сен 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 авг 2017 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

13 июн 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

6 фев 2017 : 		 POWERMAN 5000 записали десять песен

27 июн 2014 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 май 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

21 май 2014 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

27 мар 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в мае

16 июл 2013 : 		 POWERMAN 5000 почти закончили запись

3 авг 2009 : 		 Название нового альбома POWERMAN 5000

9 июл 2009 : 		 POWERMAN 5000 завершили работу над новым альбомом
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Вокалист POWERMAN 5000 — об уходе с лейбла в 2003 году



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В рамках недавней беседы с Heavy вокалист POWERMAN 5000 Spider One рассказал, каково было разорвать контракт с лейблом в 2003 году, на что он ответил:

«Было сложно. На самом деле, если честно, я думал, что на этом всё. Я подумал: "Это было весёлое приключение, но, похоже, оно закончилось.

2003 год был странным временем, потому что всё начинало меняться — скачивание музыки становилось обычным делом, продажи компакт-дисков начали падать, но всё ещё не смертельно. Для многих групп ваша личность и ваше выживание зависели от того, заключили ли вы контракт на запись или нет. Сейчас это смешно, потому что никто не хочет заключать контракт на запись. Но тогда это было похоже на: "О, если у нас нет контракта на запись, то что же делать? Что мы будем делать?" Так что когда DreamWorks прикрыли лавочку, у нас не было лейбла, я помню, как мы закончили тур, посмотрели друг на друга и сказали: "Это было весело. Похоже, пора искать другую работу". Но произошла забавная вещь. Может быть, это было год спустя. Я просто не знал, чем мне заняться. И я обнаружил, что есть компания, занимающаяся видеоиграми, и они обратились к музыкальным супервайзерам с просьбой найти им музыку в стиле POWERMAN 5000. А я сказал: "Вы можете взять настоящую, б$$$ь, штуковину. Я всё ещё жив". Так что я связался с ними, и они [сказали]: "Да, чёрт возьми!" И я написал им оригинальную музыку для видеоигры. И вот тогда-то лампочка и загорелась. Я подумал: "Подождите минутку. Эта музыка всё ещё имеет ценность. Мне не нужен звукозаписывающий лейбл!" Это вдохнуло новую жизнь, и так мы начали двигаться по более независимому пути. И вот прошло 20 лет, и мы всё ещё в строю!»




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