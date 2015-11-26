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Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные деньки!»



В рамках беседы c Sofa King Cool фронтмен POWERMAN 5000 Spider One рассказал, каковы были его ощущения от того, что он был одним из тех, кто создал ню-металл:



«Я не думаю, что кто-то из тех, кто участвовал в этом, думал об этом так. Я точно не думал. Откуда взялся этот термин — неизвестно. Я не знаю, кто его придумал. И мы даже не чувствовали, что являемся частью происходящего. Нам казалось, что мы просто делаем своё дело, и мы не чувствовали себя частью сцены. Но сейчас, когда я вспоминаю об этом, могу сказать, что это было очень крутое время. Разнообразие групп той эпохи впечатляет.



Люди любят всё грести под одну гребёнку и называть это ню-металлом, но когда я вспоминаю, каждый занимался своим делом. Это была сцена, но все были очень разными. Мы делали странный электронный металл с влиянием sci-fi, а такие парни, как Manson и Rob [Zombie] делали более мрачный хоррор-рок, LIMP BIZKIT делали музыку в стиле party-rap, а KORN делали вот это... Все делали интересные вещи, но каким-то образом всё это сочеталось.



Это было действительно захватывающее время, потому что это также было одно из последних времён, когда рок-музыка была самой популярной. Это было массовое движение, и мы все играли на огромных площадках.



Сейчас рок-музыка как бы отодвинута на второй план — она не является частью мейнстрима, — но в те времена нас крутили по MTV. Ты смотришь MTV, а там клип Бритни Спирс, потом клип POWERMAN, клип KORN, потом [клип] Кристины Агилеры... Это был один из последних моментов, когда к рок-музыке относились так же, как и ко всему остальному. Мне кажется, что сейчас, если ты играешь в рок-группе, то всё очень непросто.



Это было великое время. И было так много масштабных туров. Ozzfest был на пике популярности. Это было захватывающе — это было определённо захватывающее время для такого рода бизнеса.



Забавно, но какое-то время ню-металл не одобряли, как и всё, что становится очень популярным, но я чувствую его влияние, вы слышите его во многих молодых группах. Я думаю, что сейчас эти группы открывают для себя 90-е, например Woah, начало 2000-х, и находят все эти коллективы. Я определённо слышу это влияние в некоторых новых командах».







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