Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 190
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 44
*Вокалист METAL CHURCH повесился 41
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
[= ||| все новости группы



*

Powerman 5000

*



2 авг 2021 : 		 Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные деньки!»

18 окт 2020 : 		 Новая версия песни POWERMAN 5000

15 сен 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

13 авг 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

30 июн 2020 : 		 Вокалист POWERMAN 5000: «Люди эгоистичны и заносчивы»

4 июн 2020 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 мар 2020 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

1 ноя 2018 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

27 окт 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

15 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

5 сен 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 авг 2017 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

13 июн 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

6 фев 2017 : 		 POWERMAN 5000 записали десять песен

27 июн 2014 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 май 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

21 май 2014 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

27 мар 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в мае

16 июл 2013 : 		 POWERMAN 5000 почти закончили запись

3 авг 2009 : 		 Название нового альбома POWERMAN 5000

9 июл 2009 : 		 POWERMAN 5000 завершили работу над новым альбомом
| - |

|||| сегодня

Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные деньки!»



*
zoom
*
* *
В рамках беседы c Sofa King Cool фронтмен POWERMAN 5000 Spider One рассказал, каковы были его ощущения от того, что он был одним из тех, кто создал ню-металл:

«Я не думаю, что кто-то из тех, кто участвовал в этом, думал об этом так. Я точно не думал. Откуда взялся этот термин — неизвестно. Я не знаю, кто его придумал. И мы даже не чувствовали, что являемся частью происходящего. Нам казалось, что мы просто делаем своё дело, и мы не чувствовали себя частью сцены. Но сейчас, когда я вспоминаю об этом, могу сказать, что это было очень крутое время. Разнообразие групп той эпохи впечатляет.

Люди любят всё грести под одну гребёнку и называть это ню-металлом, но когда я вспоминаю, каждый занимался своим делом. Это была сцена, но все были очень разными. Мы делали странный электронный металл с влиянием sci-fi, а такие парни, как Manson и Rob [Zombie] делали более мрачный хоррор-рок, LIMP BIZKIT делали музыку в стиле party-rap, а KORN делали вот это... Все делали интересные вещи, но каким-то образом всё это сочеталось.

Это было действительно захватывающее время, потому что это также было одно из последних времён, когда рок-музыка была самой популярной. Это было массовое движение, и мы все играли на огромных площадках.

Сейчас рок-музыка как бы отодвинута на второй план — она не является частью мейнстрима, — но в те времена нас крутили по MTV. Ты смотришь MTV, а там клип Бритни Спирс, потом клип POWERMAN, клип KORN, потом [клип] Кристины Агилеры... Это был один из последних моментов, когда к рок-музыке относились так же, как и ко всему остальному. Мне кажется, что сейчас, если ты играешь в рок-группе, то всё очень непросто.

Это было великое время. И было так много масштабных туров. Ozzfest был на пике популярности. Это было захватывающе — это было определённо захватывающее время для такого рода бизнеса.

Забавно, но какое-то время ню-металл не одобряли, как и всё, что становится очень популярным, но я чувствую его влияние, вы слышите его во многих молодых группах. Я думаю, что сейчас эти группы открывают для себя 90-е, например Woah, начало 2000-х, и находят все эти коллективы. Я определённо слышу это влияние в некоторых новых командах».

POWERMAN 5000 Frontman Looks Back On





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 8 )

industrialist


2 авг 2021, 12:32		Честно, я тоже ностальгирую по тем временам, когда ню метал по телику крутили до упаду, музыка реально цепляла,, была мощной и разнообразной, потом, увы, все пошло по piece-де

Санчез


2 авг 2021, 12:33		жаль мне в те временя было все мало лет, завидую тем челикам, которые застали период нюшки (1994-2004)

jesus666


2 авг 2021, 12:57		Да вообще период с 91-92 по 2005 для рок мызики были самые светлые.Но

Ress


2 авг 2021, 12:57		Период нюшки в постсовке продлился вплоть до 2008 где-то.
jesus666, не только для музыки)

Санчез


2 авг 2021, 12:58		jesus666, а как же 80е те же?

Санчез


2 авг 2021, 12:59		Ress, это ты про слушание западной нюшки, или попытку российских музыкантов писать собственную нюшку?)

Ress


2 авг 2021, 13:03		Санчез, я пропустил снг потуги в ню, а чисто про вещание и увлечение. Хотя и сейчас школотроны Бизкит и Слипнот часто слушают, так как порог входа в дж-дж небольшой. Вообще, немного скучаю по тем временам, конечно. Группы хоть и играли в одном жанре, но по звучанию сильно разнились, ни разу не сравнить с нынешними коркор нулеёбами-вопящими, которые все как один звучат.

Kiskenbassker


2 авг 2021, 14:08		Ну прямо как металлисты восьмидесятых раньше тосковали по эпохе до прихода Злого Курта, так теперь ню-металлисты начали ныть по золотым девяностым - нулевым. Старость подкралась незаметно.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 484

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом