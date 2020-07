сегодня



Мартин Скорсезе снимет фильм о вокалисте NEW YORK DOLLS



Компания Showtime Documentary Films объявила о выпуске нового полнометражного документального фильма режиссёра Мартина Скорсезе, лауреата премии Оскар, в котором он рассказывает о David'е Johansen'е, знаменитом фронтмене NEW YORK DOLLS. Номинант на премию «Эмми» Дэвид Тедески будет работать вместе со Скорсезе, а Скорсезе и Sikelia Productions будут продюсерами вместе с Брайаном Грейзером, Роном Ховардом и Imagine Documentaries. Об этом заявил Винни Мальхотра, исполнительный вице-президент по документальным проектам компании Showtime Networks Inc.



Скорсезе сказал:



«Я знаю David'a Johansen'a уже несколько десятков лет, и его музыка стала неотъемлемой частью моей жизни с тех пор, как я слушал DOLLS, когда делал "Mean Streets. Тогда и сейчас музыка David'a улавливает энергию и возбуждение Нью-Йорка. Я часто вижу, как он выступает, и за эти годы я познал всю глубину его музыкального вдохновения. После того как я побывал на его шоу в прошлом году в Café Carlyle, я понял, что должен снимать его, потому что было так необычно наблюдать эволюцию его жизни и его музыкальный талант в такой интимной обстановке. Для меня шоу запечатлело истинный эмоциональный потенциал живого музыкального процесса».



Фильм откроет множество ликов David'a Johansen'a в необычайно сокровенном полнометражном документальном фильме. Выросший на Стейтен-Айленде, Johansen поселился в нью-йоркском Ист-Виллидж в конце 1960-х годов. 16-летний подросток попал в эпицентр контркультурной революции в музыке, театре, моде, искусстве, письменной речи и социальных переменах — это сейсмический момент, который ощущается и по сей день. Музыкальная карьера David'a Johansen'a началась в 1970-х годах в качестве вокалиста панк/глэм-пионеров NEW YORK DOLLS, и продолжилась, когда он помог начать свинговое возрождение в Buster Poindexter в 1980-х годах и углубился в блюз с HARRY SMITHS в 1990-х годах.



Комментарии Мальхотра:



«Для нас всех на Showtime большая честь работать с Мартином Скорсезе, который, несомненно, является одним из величайших режиссеров нашего времени. За последние несколько десятилетий его документальная работа унесла нас в жизнь одних из самых культовых музыкантов, начиная с THE BAND до THE ROLLING STONES и Боба Дилана, а теперь и David'a Johansen'a и NEW YORK DOLLS. История David'a Johansen'a выходит за пределы музыкальных границ и является окном в искусство и культурную эволюцию Нью-Йорка».



Президент компании Imagine Documentaries Джастин Уилкс добавил:



«Мы в восторге от того, что Showtime станет нашим партнёром и мы будем иметь дело с Марти в его следующем полнометражном документальном фильме. Рон, Сара (Бернштейн) и я были в восторге от посещения выступления в Карлайле, где мы стали свидетелями того, как напряжение David'a Johansen'a накаляло сцену, которое мастерски использовалась Марти в его камерах. Если это не начало фильма, то я уже не знаю...»



















