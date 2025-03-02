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Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода...
173
Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз...
140
IRON SAVIOR зассали из-за Трампа
79
Обновленное видео HELLOWEEN
76
Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»
38
все новости группы
New York Dolls
США
Rock
Hard Rock
Punk Rock
Glam Punk
http://www.nydolls.org
Myspace:
http://www.myspace.com/newyorkdolls
2 мар 2025
:
Умер вокалист NEW YORK DOLLS
11 фев 2025
:
У вокалиста NEW YORK DOLLS рак
10 фев 2021
:
DAVID JOHANSEN, HENRY ROLLINS и EARL SLICK примут участие в концерте памяти гитариста NEW YORK DOLLS
1 фев 2021
:
HALLOWEEN JACK почтили память гитариста NEW YORK DOLLS
19 янв 2021
:
NIKKI SIXX почтил память гитариста NEW YORK DOLLS
19 янв 2021
:
RACHEL BOLAN почтил память гитариста NEW YORK DOLLS
19 янв 2021
:
Вокалист ALICE IN CHAINS почтил память гитариста NEW YORK DOLLS
15 янв 2021
:
Умер гитарист NEW YORK DOLLS
15 июл 2020
:
Мартин Скорсезе снимет фильм о вокалисте NEW YORK DOLLS
12 апр 2017
:
Винилы NEW YORK DOLLS выйдут весной
18 мар 2011
:
Новое видео NEW YORK DOLLS
15 мар 2011
:
Новый альбом NEW YORK DOLLS доступен для прослушивания
15 дек 2010
:
Обложка нового альбома NEW YORK DOLLS
11 дек 2010
:
Новый альбом NEW YORK DOLLS выйдет в марте
23 мар 2009
:
Семплы с нового альбома NEW YORK DOLLS
16 мар 2009
:
Обложка нового альбома NEW YORK DOLLS
16 фев 2009
:
NEW YORK DOLLS выпустят новый диск весной
27 янв 2009
:
NEW YORK DOLLS завершают работу над новым диском
27 янв 2008
:
Доступен трек-лист концертного альбома NEW YORK DOLLS
28 ноя 2007
:
NEW YORK DOLLS выступят в России
2 мар 2025
Умер вокалист NEW YORK DOLLS
Дэвид Йохансен умер дома в Нью-Йорке в пятницу днем, держась за руки со своей женой Марой Хеннесси и дочерью Лией, в окружении музыки, цветов и любви. Ему было 75 лет, и он умер по естественным причинам после почти десятилетней болезни
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2 мар 2025
Nord61
R.I.P. Культовый чувак.
2 мар 2025
g
gravitgroove
Да, первый панк, или один из первых трех в США на равне Игги Попом и Иэном Дьюри.
К тому же отлично играл, как актер!
просмотров: 229
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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К тому же отлично играл, как актер!