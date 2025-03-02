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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 173
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 79
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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New York Dolls

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2 мар 2025 : 		 Умер вокалист NEW YORK DOLLS

11 фев 2025 : 		 У вокалиста NEW YORK DOLLS рак

10 фев 2021 : 		 DAVID JOHANSEN, HENRY ROLLINS и EARL SLICK примут участие в концерте памяти гитариста NEW YORK DOLLS

1 фев 2021 : 		 HALLOWEEN JACK почтили память гитариста NEW YORK DOLLS

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19 янв 2021 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS почтил память гитариста NEW YORK DOLLS

15 янв 2021 : 		 Умер гитарист NEW YORK DOLLS

15 июл 2020 : 		 Мартин Скорсезе снимет фильм о вокалисте NEW YORK DOLLS

12 апр 2017 : 		 Винилы NEW YORK DOLLS выйдут весной

18 мар 2011 : 		 Новое видео NEW YORK DOLLS

15 мар 2011 : 		 Новый альбом NEW YORK DOLLS доступен для прослушивания

15 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома NEW YORK DOLLS

11 дек 2010 : 		 Новый альбом NEW YORK DOLLS выйдет в марте

23 мар 2009 : 		 Семплы с нового альбома NEW YORK DOLLS

16 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома NEW YORK DOLLS

16 фев 2009 : 		 NEW YORK DOLLS выпустят новый диск весной

27 янв 2009 : 		 NEW YORK DOLLS завершают работу над новым диском

27 янв 2008 : 		 Доступен трек-лист концертного альбома NEW YORK DOLLS

28 ноя 2007 : 		 NEW YORK DOLLS выступят в России
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|||| 2 мар 2025

Умер вокалист NEW YORK DOLLS



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Дэвид Йохансен умер дома в Нью-Йорке в пятницу днем, держась за руки со своей женой Марой Хеннесси и дочерью Лией, в окружении музыки, цветов и любви. Ему было 75 лет, и он умер по естественным причинам после почти десятилетней болезни




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2 мар 2025
Nord61
R.I.P. Культовый чувак.
2 мар 2025
g
gravitgroove
Да, первый панк, или один из первых трех в США на равне Игги Попом и Иэном Дьюри.
К тому же отлично играл, как актер!

просмотров: 229

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