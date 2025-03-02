2 мар 2025



Умер вокалист NEW YORK DOLLS



Дэвид Йохансен умер дома в Нью-Йорке в пятницу днем, держась за руки со своей женой Марой Хеннесси и дочерью Лией, в окружении музыки, цветов и любви. Ему было 75 лет, и он умер по естественным причинам после почти десятилетней болезни







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