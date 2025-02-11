Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 297
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 25
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культу... 22
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
*Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 297
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
[= ||| все новости группы



*

New York Dolls

*



11 фев 2025 : 		 У вокалиста NEW YORK DOLLS рак

10 фев 2021 : 		 DAVID JOHANSEN, HENRY ROLLINS и EARL SLICK примут участие в концерте памяти гитариста NEW YORK DOLLS

1 фев 2021 : 		 HALLOWEEN JACK почтили память гитариста NEW YORK DOLLS

19 янв 2021 : 		 NIKKI SIXX почтил память гитариста NEW YORK DOLLS

19 янв 2021 : 		 RACHEL BOLAN почтил память гитариста NEW YORK DOLLS

19 янв 2021 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS почтил память гитариста NEW YORK DOLLS

15 янв 2021 : 		 Умер гитарист NEW YORK DOLLS

15 июл 2020 : 		 Мартин Скорсезе снимет фильм о вокалисте NEW YORK DOLLS

12 апр 2017 : 		 Винилы NEW YORK DOLLS выйдут весной

18 мар 2011 : 		 Новое видео NEW YORK DOLLS

15 мар 2011 : 		 Новый альбом NEW YORK DOLLS доступен для прослушивания

15 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома NEW YORK DOLLS

11 дек 2010 : 		 Новый альбом NEW YORK DOLLS выйдет в марте

23 мар 2009 : 		 Семплы с нового альбома NEW YORK DOLLS

16 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома NEW YORK DOLLS

16 фев 2009 : 		 NEW YORK DOLLS выпустят новый диск весной

27 янв 2009 : 		 NEW YORK DOLLS завершают работу над новым диском

27 янв 2008 : 		 Доступен трек-лист концертного альбома NEW YORK DOLLS

28 ноя 2007 : 		 NEW YORK DOLLS выступят в России
| - |

|||| 11 фев 2025

У вокалиста NEW YORK DOLLS рак



zoom
Дэвид Йохансен живет с раком четвертой стадии и опухолью мозга. Диагноз был поставлен в 2020 году, и в то время он решил сохранить свою болезнь в тайне, но из-за тяжелого финансового бремени он готов поделиться информацией. В ноябре 2024 года он упал и сломал в двух местах спину, что потребовало хирургического вмешательства. Несмотря на успешно проведенную операцию, сейчас он прикован к постели и нетрудоспособен. Чтобы получить максимальный шанс на выздоровление, ему требуется круглосуточный уход.

Помогая семье Йохансен в восстановлении, организация Sweet Relief открыла фонд имени Дэвида Йохансена. Самыми насущными потребностями являются круглосуточный уход, физиотерапия и финансирование ежедневных жизненно важных расходов. Благодаря профессиональному специализированному уходу семья Йохансен не теряет надежды на то, что Дэвид сможет вернуть себе подвижность и самостоятельность. Sweet Relief также предлагает специальную футболку Йохансена, все средства от продажи которой пойдут на его лечение.

«Мы долгое время справлялись с моей болезнью, продолжали веселиться, встречаться с друзьями и семьей, вести активный образ жизни, но это падение на следующий день после Дня благодарения вывело нас на совершенно новый уровень истощения. Это самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал за всю свою жизнь. Я никогда не просил о помощи, но это — чрезвычайная ситуация. Спасибо вам».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 фев 2025
g
gravitgroove
Печальная новость.
Like!1

просмотров: 255

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом