11 фев 2025



У вокалиста NEW YORK DOLLS рак



Дэвид Йохансен живет с раком четвертой стадии и опухолью мозга. Диагноз был поставлен в 2020 году, и в то время он решил сохранить свою болезнь в тайне, но из-за тяжелого финансового бремени он готов поделиться информацией. В ноябре 2024 года он упал и сломал в двух местах спину, что потребовало хирургического вмешательства. Несмотря на успешно проведенную операцию, сейчас он прикован к постели и нетрудоспособен. Чтобы получить максимальный шанс на выздоровление, ему требуется круглосуточный уход.



Помогая семье Йохансен в восстановлении, организация Sweet Relief открыла фонд имени Дэвида Йохансена. Самыми насущными потребностями являются круглосуточный уход, физиотерапия и финансирование ежедневных жизненно важных расходов. Благодаря профессиональному специализированному уходу семья Йохансен не теряет надежды на то, что Дэвид сможет вернуть себе подвижность и самостоятельность. Sweet Relief также предлагает специальную футболку Йохансена, все средства от продажи которой пойдут на его лечение.



«Мы долгое время справлялись с моей болезнью, продолжали веселиться, встречаться с друзьями и семьей, вести активный образ жизни, но это падение на следующий день после Дня благодарения вывело нас на совершенно новый уровень истощения. Это самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал за всю свою жизнь. Я никогда не просил о помощи, но это — чрезвычайная ситуация. Спасибо вам». http://www.nydolls.org





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